Chuyển cơ quan Công an vụ hơn 1.100 bộ quần áo nghi giả mạo nhãn hiệu Adidas

Thực hiện quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, ngày 6/10, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở do bà L.T.T. làm chủ đang kinh doanh 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với dấu hiệu nhãn hiệu được gắn trên số quần áo nêu trên. Nhận thấy hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Tổ công tác đã thu thập các tài liệu, thông tin liên quan để phục vụ công tác thẩm tra, xác minh.

Số quần áo bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Ngoài số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về sở hữu trí tuệ, Đoàn kiểm tra còn phát hiện hộ kinh doanh L.T.T. đang hoạt động nhưng chưa thực hiện thông báo địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế và cơ quan Quản lý thị trường nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định.

Trước các dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 13 đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ, niêm phong 1.151 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas để xác minh, làm rõ và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm hành chính.

Để có căn cứ xử lý vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 13 đã gửi thông tin, tài liệu và mẫu hàng hóa liên quan đến Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh - đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của Adidas tại Việt Nam - để xác minh, đánh giá dấu hiệu vi phạm đối với số hàng hóa trên.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tài liệu thu thập được và văn bản xác nhận của đại diện chủ thể quyền, Đội Quản lý thị trường số 13 nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, có dấu hiệu của “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Ngày 7/10, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các tài liệu, tang vật liên quan đến Công an phường Cầu Giấy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Quản lý thị trường khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chủ động tìm hiểu, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn, chứng từ và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan trước khi đưa hàng hóa vào kinh doanh.

Đặc biệt, cần chủ động tìm hiểu những nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam; không kinh doanh, lưu thông hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với những hành vi vi phạm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, có thể sẽ bị xử lý hình sự nếu hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định.