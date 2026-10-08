Phú Thọ: Bắt đối tượng trộm cắp tài sản sau hơn 4 tháng lẩn trốn

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16/5/2026, chị H.T.P.T. (SN 1999, trú tại xóm Thung, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản.

Số tài sản bị mất gồm một dây chuyền vàng 9999 và một đôi bông tai vàng 9999, tổng khối lượng 3 chỉ; một nhẫn tròn vàng 9999, khối lượng 1 chỉ; một đôi bông tai vàng 10K, khoảng 0,68 chỉ; một dây chuyền bạc; khoảng 6 triệu đồng tiền mặt để trong con lợn đất và 600.000 đồng trong túi xách. Tổng giá trị tài sản khoảng 75 triệu đồng.

Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (áo đen). Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Yên Trị triển khai các biện pháp điều tra, xác minh và xác định Nguyễn Tuấn Anh là người thực hiện vụ trộm.

Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Anh rời khỏi địa phương nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Lực lượng Công an xã Yên Trị tiếp tục xác minh, truy tìm nơi lẩn trốn của người này.

Ngày 5/10/2026, Công an xã Yên Trị truy bắt Nguyễn Tuấn Anh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Tuấn Anh hiện bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.