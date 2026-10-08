UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay", nhằm cải cách thủ tục đất đai theo hướng giảm thao tác thủ công, bớt khâu trung gian và tăng liên thông dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước. Đề án được thí điểm từ thời điểm phê duyệt đến hết ngày 31/12/2026.

Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục. Nhóm thứ nhất là đính chính giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp khi cơ quan Nhà nước sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất. Thủ tục này được nâng từ dịch vụ công trực tuyến một phần lên trực tuyến toàn trình. Người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí.

Nhóm thứ hai là chỉnh lý, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận cho phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng. Theo đó, đơn vị giải phóng mặt bằng sẽ chuẩn hóa và chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan đăng ký đất đai, người dân không phải tự thu thập hay kê khai lại những giấy tờ đã có. Thời gian xử lý dự kiến giảm khoảng 4 giờ mỗi hồ sơ, tương đương khoảng 220.000 đồng chi phí thời gian.

Sai tên người sử dụng đất, người dân có thể đính chính sổ đỏ online. Ảnh minh họa

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, từ 1/7/2025 đến 30/8/2026, thành phố tiếp nhận 44.020 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận. Với quy trình trực tuyến toàn trình, mỗi hồ sơ ước giảm ít nhất 2 lượt đi lại, tức khoảng 88.040 lượt. Thành phố ước tính tiết kiệm khoảng 4,84 tỉ đồng chi phí thời gian trong 14 tháng, chưa kể tiền đi lại, in ấn và sao chụp hồ sơ.

6 bước nộp hồ sơ online

Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã, người dân thực hiện như sau:

Bước 1:Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là cổng tập trung để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu, sau đó xác thực bằng mã gửi về ứng dụng VNeID hoặc quét mã QR. Cuối cùng nhập mật mã passcode trên ứng dụng và bấm "Xác nhận".

Bước 3:Chọn đúng thủ tục. Tra cứu thủ tục "Đính chính giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã", mã thủ tục 1.116450.

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận. Chọn tỉnh, thành phố, rồi phường, xã nơi làm thủ tục, bấm "Đồng ý" và chọn "Nộp trực tuyến". Chọn đúng nơi tiếp nhận ngay từ đầu giúp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền, hạn chế phải bổ sung, điều chỉnh.

Bước 5: Nhập thông tin và đính kèm hồ sơ. Hệ thống tự chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP Hà Nội, nơi người dân nhập thông tin và đính kèm các thành phần hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 6: Hoàn tất nộp hồ sơ. Người dân theo dõi tình trạng xử lý trên hệ thống và có thể sửa hoặc rút hồ sơ khi cần.

Sai sót trên sổ đỏ có thể liên quan đến họ tên, giấy tờ tùy thân của người sử dụng đất hoặc thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Đính chính giúp thông tin trên giấy chứng nhận khớp với hồ sơ và dữ liệu quản lý đất đai, hạn chế vướng mắc khi dùng giấy tờ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Khi dữ liệu giữa các cơ quan được kết nối, người dân sẽ giảm số lần phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để làm những công đoạn mà cơ quan Nhà nước đã có đủ thông tin xử lý.

Sau thí điểm, Hà Nội sẽ đánh giá tính phù hợp pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu để xem xét mở rộng sang các thủ tục đất đai khác.

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