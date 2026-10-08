Khởi tố 3 đối tượng trộm 110 kg mủ cao su lúc rạng sáng

3 đối tượng bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Rơ Lan Quốc (SN 2002), Kpă Tân (SN 2006) và Rah Lan Thâk (SN 2004), cùng trú tại xã Ia Tôr.

3 đối tượng đã trộm 110 kg mủ cao su đã đông của người dân ở xã Ia Hrú. Ảnh: Hà Thiện

Khuya 28-9-2026, 3 đối tượng trên đã bàn bạc nhau đi trộm mủ cao su bán lấy tiền tiêu xài ở khu vực xã Hbông cũ nay là xã Ia Hrú.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-9, 3 đối tượng đi trên 2 xe máy tiếp cận vườn cao su ở làng Ring (xã Ia Hrú) của gia đình ông N.T.N. (SN 1977, trú tại xã Chư A Thai).

Nhóm này đi bộ vào vườn, mỗi người cầm 1 chiếc bao loại đựng rác nhặt ở bên đường chia nhau lấy mủ cao su đã đông ở trong chén cho vào bao.

Đến khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, các đối tượng đã lấy hết số mủ cao su trong vườn. Khi đang vác bao mủ cao su ra xe thì bị Công an xã Ia Hrú đi tuần tra phát hiện.

Cả 3 để lại tang vật cùng phương tiện và bỏ chạy nhưng đã bị các cán bộ, chiến sĩ của Công an xã Ia Hrú bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tổng số mủ cao su đã đông mà các đối tượng trộm cắp ở vườn của ông N. là 110 kg.

Được biết, trong số này, Tân đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và chấp hành xong án phạt tù từ tháng 1-2025.