Bộ Công an thông báo về Nguyễn Văn Đài, xác định là đối tượng khủng bố

Theo thông báo, Nguyễn Văn Đài được xác định giữ chức “Ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt Tân”.

Về quá trình xử lý, năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh: bocongan.gov.vn

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ luật Hình sự. Sau đó, người này được tạm đình chỉ thi hành án và xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 17 năm tù, 5 năm quản chế về tội danh nêu trên.

Bộ Công an cho biết thông báo được đưa ra căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, trong đó xác định Nguyễn Văn Đài là cá nhân đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.