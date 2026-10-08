Vững thế trận an ninh, gần dân, vì bình yên cuộc sống

Bám sát cơ sở, giữ vững an ninh địa bàn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Thần Lĩnh thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc, phân tích, dự báo tình hình kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT. Qua đó, lực lượng Công an xã giữ vững thế chủ động, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Công an xã Thần Lĩnh ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên, không tệ nạn xã hội” tại giáo xứ Thanh Sơn.

Nếu chủ động phòng ngừa là “tấm lá chắn” từ sớm, thì đấu tranh, trấn áp tội phạm chính là "mũi nhọn" bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Thần Lĩnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 6 vụ với 15 đối tượng xâm phạm trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 5 đối tượng đánh bạc, đồng thời bắt giữ 1 đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an xã Thần Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 10 đối tượng liên quan các hành vi tổ chức, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1kg Ketamine, 35 viên thuốc lắc, 32 viên ma túy hồng phiến cùng nhiều phương tiện, dụng cụ liên quan.

Nổi bật trong đó, Công an xã Thần Lĩnh đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 1152N, bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm một thùng xốp chứa 5 hộp nhựa có 1kg Ketamine, 2 túi nilon chứa 50 gam Ketamine và 35 viên thuốc lắc.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Thần Lĩnh đã bắt giữ 17 vụ, 18 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; thu giữ 110 kg pháo nổ, 3,5 kg pháo tự chế cùng một số tang vật liên quan; tham mưu xử phạt với tổng số tiền 63,5 triệu đồng.

Lan toả các chương trình an sinh xã hội

Điểm đáng ghi nhận trong hoạt động của Công an xã Thần Lĩnh không chỉ nằm ở những chuyên án, vụ việc được phát hiện, xử lý mà dấu ấn khác, giàu tính nhân văn, đó là những hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực, hướng trực tiếp đến những hoàn cảnh khó khăn. Trong 9 tháng, Công an xã đã vận động cán bộ, chiến sĩ và kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền 752 triệu đồng.

Công an xã Thần Lĩnh kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trong đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” giai đoạn 2026-2030 đã hỗ trợ 26 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 100 triệu đồng; duy trì hỗ trợ “Em nuôi Công an xã” với 6 triệu đồng mỗi năm. Lực lượng Công an xã cũng trao 55 suất quà, tổng trị giá 190 triệu đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; trao 250 suất quà trị giá 140 triệu đồng cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đối với cán bộ, chiến sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, Công an xã đã hỗ trợ 20 triệu đồng; hỗ trợ một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Nghi Phương 3 số tiền 20 triệu đồng. Thông qua kết nối vận động và ủng hộ, Công an xã đã lan tỏa hoàn cảnh một gia đình khó khăn trên địa bàn, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ với số tiền gần 172 triệu đồng.

Công an xã Thần Lĩnh cũng đã lan tỏa, kêu gọi chính quyền các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và doanh nghiệp chung tay xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 690 triệu đồng. Mỗi căn nhà không chỉ là một công trình vật chất, đó còn là điểm tựa để những gia đình khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, giảm bớt nỗi lo về nơi ăn, chốn ở và từng bước vươn lên.

Công an xã Thần Lĩnh hỗ trợ bà con nhân dân thu hoạch vụ mùa.

Trong đời sống thường nhật, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân nhiều khi được tạo dựng từ những việc rất nhỏ. Trong 9 tháng qua, Công an xã Thần Lĩnh đã kịp thời hỗ trợ tìm kiếm, đưa 2 trường hợp đi lạc trở về an toàn với gia đình, sau đó, cả hai gia đình đều viết thư cảm ơn lực lượng Công an. Đó chính là sự động viên ý nghĩa nhất đối với lực lượng Công an đang ngày đêm gìn giữ an ninh trật tự an toàn cho nhân dân.

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an xã Thần Lĩnh đang cho thấy lấy chủ động phòng ngừa làm nền tảng, đấu tranh trấn áp làm mũi nhọn, gần dân và phục vụ nhân dân làm mục tiêu. Bởi sau cùng, thước đo cao nhất của bình yên không chỉ là địa bàn không có điểm nóng, mà còn là cảm giác an tâm của mỗi người dân khi sống, làm việc và dựng xây cuộc sống trên quê hương mình.