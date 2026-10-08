Tây Ninh: Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ cướp giật điện thoại

Các bị can gồm Tiêu Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Phúc Thiên Tường (SN 2007), Lê Nguyễn Bích Huyền (SN 2009) và Nguyễn Long (SN 2009), cùng ngụ tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra, do thiếu nợ và không có khả năng chi trả, Tiêu Anh Kiệt nảy sinh ý định cướp giật điện thoại tại các cửa hàng để bán lấy tiền. Kiệt sau đó bàn bạc với Long, Tường và Huyền cùng thực hiện hành vi tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp và phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 3h ngày 21/6/2026, Kiệt điều khiển xe máy chở Huyền; Long điều khiển một xe máy khác chở Tường, cùng di chuyển theo Quốc lộ 1A. Khi đến phường Long An, Long và Tường dừng tại một quán cà phê chờ, còn Kiệt chở Huyền đi tìm cửa hàng điện thoại để thực hiện hành vi.

Bị can Tiêu Anh Kiệt và Lê Nguyễn Bích Huyền tại hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Tại một cửa hàng điện thoại trên đường Võ Văn Tần, phường Long An, Kiệt và Huyền giả vờ hỏi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max. Chủ cửa hàng là chị N.T.M.D lấy một điện thoại iPhone 12 Pro Max màu xám đen, dung lượng 256GB cho hai người xem.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Kiệt đi ra ngoài, Huyền cầm điện thoại trên tay và giả vờ lấy chìa khóa xe đưa cho Kiệt, sau đó cùng Kiệt lên xe bỏ chạy. Hai người quay lại quán cà phê và đưa điện thoại cho Tường và Long mang đi bán.

Chủ cửa hàng nhanh chóng trình báo Công an phường Long An. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã mời Long, Tường, Kiệt và Huyền lên làm việc. Những người này được xác định đã thừa nhận hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tách vụ án để điều tra, truy tố Lê Nguyễn Bích Huyền và Nguyễn Long về hành vi “Cướp giật tài sản” với tư cách người chưa thành niên phạm tội.