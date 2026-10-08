Làm rõ giao dịch vàng đính kim cương tại Kimberly Diamond

Ngày 8/10, Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, cửa hàng Kimberly Diamond tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, hiện đã tạm ngừng giao dịch.

Từ phản ánh của người dân liên quan đến giao dịch mua bán sản phẩm vàng có đính kim cương tại cửa hàng Kimberly Diamond, Sở Công Thương đã giao Chi cục Quản lý thị trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Qua xác minh, người phản ánh chưa được doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đối với giao dịch nêu trong đơn.

Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã chuyển thông tin đến cơ quan Thuế để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với yêu cầu cung cấp tờ khai hải quan nhằm chứng minh nguồn gốc sản phẩm kim cương và yêu cầu doanh nghiệp thu mua lại sản phẩm theo “Giấy đảm bảo”, qua xác minh ghi nhận Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kimberly Diamond không có đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIX và hiện đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ chưa có cơ sở xác định tờ khai hải quan liên quan để cung cấp theo yêu cầu; đồng thời đã thông báo kết quả và hướng dẫn người dân nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Cửa hàng Kimberly Diamond trên đường Ung Văn Khiêm, đã tạm ngừng giao dịch.

Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đóng cửa, phía trước có dán thông báo: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng để xử lý việc nội bộ”.

Thông tin do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính cung cấp ngày 24/8 cho biết, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kimberly Diamond, có trụ sở tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, đã thông báo tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận về việc thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 7/8 đến ngày 31/12/2026.

Theo ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc kiểm tra 23 vụ đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý 11 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt 221 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm về nhãn hơn 1,12 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu gồm: buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa.

Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ và bạc, kèm theo Quyết định số 100/QĐ-CCQLTT ngày 21/8/2026. Thời gian thực hiện kế hoạch đến hết ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại khác.