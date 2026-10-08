Phát hiện 26kg hàn the trong cơ sở sản xuất giò, chả tại Hà Nội

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 1 và Công an xã Dân Hòa đã phát hiện Hộ kinh doanh N.X.H đang sản xuất 47,9 kg giò gà và 262,7 kg chả gà đồng thời phát hiện 26,5 kg hàn the tại cơ sở.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông N.X.H, chủ hộ kinh doanh, thừa nhận có sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Ngay tại cơ sở sản xuất, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra nhanh hàn the đối với mẫu giò gà và chả gà bằng bộ kit thử nhanh. Kết quả, cả 02 mẫu đều cho kết quả dương tính với hàn the. Để có cơ sở xác định chất lượng sản phẩm và làm rõ các nội dung liên quan, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trạm Y tế xã Dân Hòa lấy mẫu giò, chả để kiểm nghiệm theo quy định.

Hàng chục cân hàn the bị lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất giò, chả.

Qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 11 và Công an xã Dân Hòa nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số giò, chả, hàn the và các dụng cụ sử dụng để chế biến giò, chả tại cơ sở. Đồng thời, Đội QLTT số 11 và Công an xã Dân Hòa thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đến Công an xã Dân Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vào tháng 4/2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra nhiều yêu cầu đối với cơ quan liên quan để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, đặc biệt đối với bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú và thức ăn đường phố.