Chủ tịch Ratchaburi đáp trả HLV Park

Bài đăng của Thanawat Nitikanchana trên trang cá nhân ít giờ trước.

"Đã định không nói, nhưng không nhịn được khi thấy một HLV nước ngoài chê bóng đá Thái Lan không phát triển và cứ thua Việt Nam mãi", ông Thanawat Nitikanchana, Chủ tịch CLB Ratchaburi, chia sẻ cách đây ít giờ.

Phát biểu của ông Nitikanchana tới sau những tuyên bố của HLV Park Hang-seo khi CLB Kanchanaburi hòa Nakhon Pathom United 1-1 tại Thai League 2 mùa 2026/27 tối 16/9. Ông Park nói: "Tôi hiểu rồi vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua đội tuyển Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa".

Phát biểu của ông Park thổi bùng tranh cãi trong làng bóng đá Thái Lan. HLV người Hàn Quốc nổi tiếng với những phát ngôn mạnh miệng. Ông cũng từng nhiều lần cùng tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đối đầu Thái Lan. Đôi bên có thắng, có bại nhưng bầu không khí căng thẳng luôn là thứ "gia vị" đặc trưng mà HLV Park mang tới các trận đấu.

Trở lại với phát biểu "đội tuyển Thái Lan cứ thua Việt Nam liên tục" của ông Park, Chủ tịch Thanawat Nitikanchana phân tích: "Năm ngoái, Ratchaburi xếp thứ 4 Thai League 1 nhưng vẫn loại được nhà vô địch Việt Nam là Nam Định khỏi vòng bảng AFC Champions League Two. Buriram thắng đội Việt Nam ở chung kết Shopee Cup hai năm liền. Đó còn chưa kể Bangkok United, BG Pathum United, Port FC, những đội còn lớn hơn cả Ratchaburi".

"Đừng hạ thấp bóng đá Thái Lan chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Chuyện này dạy cho biết rằng, trước khi tự trách mình, hãy đổ lỗi cho người khác trước", ông Thanawat kết lại bài đăng, kèm hashtag "#แพ้เสียงในหัว" (tạm dịch: thua tiếng nói trong đầu), ngụ ý ông đã định im lặng nhưng không nhịn được.

Chủ tịch Thanawat Nitikanchana (giữa) ăn mừng cùng các cầu thủ Ratchaburi. Ảnh: CLB Ratchaburi.

Trên thực tế, ở AFC Champions League Two 2025/26, Ratchaburi và CLB Nam Định cùng có 9 điểm sau vòng bảng, nhưng đại diện Thái Lan giành vé đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng, khiến Nam Định phải dừng bước.

Với Buriram United, đội bóng này đúng là vô địch Shopee Cup hai mùa liên tiếp (2024/25 và 2025/26), nhưng đối thủ ở trận chung kết chỉ có mùa đầu tiên là đại diện Việt Nam, CLB Công An Hà Nội. Mùa gần nhất 2025/26, Buriram thắng Selangor của Malaysia, không phải một đội Việt Nam.

Đây không phải lần đầu ông Thanawat Nitikanchana đưa ra phát biểu theo hướng đề cao vị thế của bóng đá Thái Lan như vậy. Trước đó, sau khi Ratchaburi lần đầu vào tứ kết AFC Champions League Two nhờ vượt qua Thép Xanh Nam Định rồi hạ tiếp Persib Bandung (Indonesia) ở vòng 16 đội, ông từng viết trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã thắng nhà vô địch Việt Nam và Indonesia, dù mùa trước chỉ đứng thứ tư ở Thai League 1. Điều đó cho thấy Thai League 1 là giải đấu mạnh nhất Đông Nam Á".

Ratchaburi của Chủ tịch Thanawat Nitikanchana là đội hạng 3 Thai League 1 mùa trước, có vé dự vòng bảng Champions League Elite mùa này và cũng dự Cúp các CLB Đông Nam Á. Tại đây, họ nằm cùng bảng A với CLB Công an TP.HCM của Việt Nam. Giải này sẽ khởi tranh tháng 10 tới.

Còn ông Park Hang-seo đang là HLV của Kanchanaburi ở Thai League 2. Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam giúp đội có 5 điểm sau 3 trận, đang đứng thứ 5 ở Thai League 2 mùa này. Ông Park có lẽ là HLV ngoại nổi tiếng nhất đang làm việc ở hạng đấu thứ nhì của bóng đá Thái Lan, tương đương giải Hạng Nhất Việt Nam.