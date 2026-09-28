Chẳng cần Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn hạ gục Na Uy

Ronaldo khởi động trước trận khi không có tên trong đội hình xuất phát

Na Uy chiếm ưu thế nhờ được chơi trên sân nhà

Tuy nhiên, đội khách mở tỷ số trước từ cú đặt lòng ngoài tuyến hai của Joao Felix

Đồng đội chia vui với Joao Felix

Haaland tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Na Uy tấn công mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ

Nỗ lực của họ được đền đáp phút 51, Haaland đá nối cận thành san hòa 1-1

Haaland tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn trong màu áo tuyển Na Uy

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng 3 phút

Thủ thành Nyland mắc sai lầm tạo điều kiện cho Goncalo Ramos bấm bóng qua đầu nâng tỷ số lên 2-1

Ronaldo khởi động ngoài đường biên nhưng không được tung vào sân

Bảo vệ được lợi thế dẫn bàn, Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ hai ở Nations League

Kết quả các trận Nations League rạng sáng 28/9

Nguồn ảnh: Uefa