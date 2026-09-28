Chẳng cần Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn hạ gục Na Uy

Ronaldo khởi động trước trận khi không có tên trong đội hình xuất phát
Na Uy chiếm ưu thế nhờ được chơi trên sân nhà
Tuy nhiên, đội khách mở tỷ số trước từ cú đặt lòng ngoài tuyến hai của Joao Felix
Đồng đội chia vui với Joao Felix
Haaland tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội
Na Uy tấn công mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ
Nỗ lực của họ được đền đáp phút 51, Haaland đá nối cận thành san hòa 1-1
Haaland tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn trong màu áo tuyển Na Uy
Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài đúng 3 phút
Thủ thành Nyland mắc sai lầm tạo điều kiện cho Goncalo Ramos bấm bóng qua đầu nâng tỷ số lên 2-1
Ronaldo khởi động ngoài đường biên nhưng không được tung vào sân
Bảo vệ được lợi thế dẫn bàn, Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ hai ở Nations League
Kết quả các trận Nations League rạng sáng 28/9
Nguồn ảnh: Uefa