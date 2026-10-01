Chọn sách, chọn niềm tin

Làm bạn với sách

Cẩn trọng giữa “ma trận” sách

Buổi tối, sau khi dọn dẹp bếp núc, chị Hoàng Thị Lan Phương (phường Phú Xuân, TP. Huế) nghe cậu con trai học lớp 4 ngồi ở phòng khách đọc thành tiếng những trang sách mình mới mua cho con.

Đến một đoạn, cậu bé chợt hỏi: “Mẹ ơi, câu này nghĩa là gì?”. Cầm cuốn sách trên tay, chị chợt khựng lại khi bắt gặp những từ ngữ và cách diễn đạt chưa thật sự phù hợp với lứa tuổi của con.

Những năm gần đây, việc tìm mua sách trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài phút lướt mạng xã hội, người đọc có thể bắt gặp hàng loạt video giới thiệu, danh sách “sách nên đọc”, “sách bán chạy”, hay những bài chia sẻ nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Những gợi ý đó giúp người đọc biết đến nhiều đầu sách, song cũng có thể khiến họ quyết định mua trước khi tìm hiểu nội dung.

Sự phát triển của các nền tảng số góp phần đưa sách đến gần bạn đọc hơn. Với người trẻ, sức hút của các đầu sách “gây sốt” trên mạng xã hội cũng tạo nên tâm lý muốn đọc để theo kịp xu hướng.

Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho biết, từng nhiều lần mua sách vì thấy được giới thiệu nhiều trên mạng xã hội. “Có những cuốn em đặt mua ngay sau khi xem vài video review vì nghĩ nhiều người khen thì chắc chắn hay. Nhưng đọc rồi mới thấy có cuốn chỉ vài chục trang là em cất lên kệ vì nội dung không như kỳ vọng. Bây giờ, trước khi mua, em thường đọc thử vài trang, tham khảo thêm các nguồn đánh giá để xem cuốn sách có thực sự phù hợp với mình hay không”, Minh Anh chia sẻ.

Biết mình cần gì khi chọn sách

Ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng đại diện Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam, người đại diện đã tặng sách cho rất nhiều thư viện trường học ở Huế cho rằng, các bài đánh giá và công cụ AI có thể giúp tham khảo thông tin, nhưng trước khi mua, nên tìm hiểu tác giả, xem mục lục, đọc thử vài trang. Với sách in, cần chọn ấn phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại địa chỉ uy tín để tránh sách giả.

“Những video review sách trên mạng xã hội nên được xem như một gợi ý ban đầu. Một cuốn sách được giới thiệu nhiều vẫn cần được kiểm chứng qua những nguồn thông tin khác. Người đọc có thể tìm hiểu thêm các bài đánh giá, xem nội dung của tác giả, đồng thời so sánh những tựa sách khác cùng chủ đề trước khi lựa chọn. Khi có thêm thông tin, người đọc sẽ biết mình đang mua cuốn sách vì nhu cầu thực sự hay chỉ vì cuốn sách đó đang được nhiều người nhắc đến”, ông Thủy chia sẻ.

Theo TS Hồ Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, trong môi trường số, thói quen đọc của người trẻ đang chịu tác động rõ nét từ mạng xã hội. Những nội dung ngắn, cách giới thiệu trực quan cùng sức lan tỏa của các trào lưu có thể khiến việc lựa chọn sách đôi khi phụ thuộc nhiều vào mức độ phổ biến trên mạng. Vì vậy, người đọc cần hình thành thói quen tiếp nhận chủ động, biết kiểm tra nguồn thông tin, đọc kỹ nội dung và tự đánh giá giá trị của cuốn sách trước khi tiếp nhận”.

Một cuốn sách được nhiều người yêu thích chưa chắc sẽ phù hợp với tất cả độc giả. Khi biết lựa chọn đầu sách phù hợp, biết suy ngẫm và đối chiếu thông tin sau mỗi trang sách, việc đọc sẽ trở thành hành trình khám phá tri thức có chiều sâu.