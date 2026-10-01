329 tác phẩm tham gia Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ năm 2026

Nhiều lĩnh vực được đề cử

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với phát triển đất nước, việc nghiên cứu, xuất bản và phổ biến tri thức khoa học trở thành yêu cầu cấp thiết.

Giải thưởng Sách KHCN, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 được triển khai trong khuôn khổ Chương trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án tổ chức Giải thưởng được Bộ KHCN phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2026.

Các tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo Giải thưởng Sách KHCN Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026.

Phát động từ ngày 1/4/2026, Giải thưởng thu hút 329 tác phẩm tham dự vòng Sơ khảo. Qua các vòng tuyển chọn, những xuất bản phẩm tiêu biểu đã được đưa vào vòng Chung khảo, tập trung vào nhiều lĩnh vực từ khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đến y tế, kinh tế, quy hoạch, văn hóa và lịch sử.

Ở lĩnh vực KHCN, các tác phẩm đề cập đến những vấn đề như bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng hạt nhân và phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa đối với nghiên cứu, hoạch định chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm sách về chuyển đổi số và AI tập trung vào năng lực số, mối quan hệ giữa con người với công nghệ và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống hiện đại. Trong lĩnh vực y tế, các xuất bản phẩm cung cấp kiến thức về sử dụng kháng sinh, cấp cứu ngoại viện, hướng tới những vấn đề thiết thực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các công trình về kinh tế, quy hoạch, văn hóa và lịch sử cũng mở rộng phạm vi tiếp cận của Giải thưởng, phản ánh sự đa dạng trong hoạt động nghiên cứu, biên soạn và phổ biến tri thức.

Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế, quốc phòng, y tế, báo chí và xuất bản.

Tại phiên họp Chung khảo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn những tác phẩm có chất lượng nổi bật để đề cử tôn vinh. GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng, đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm khách quan, chính xác trong quá trình chấm giải, lựa chọn những tác phẩm thực sự có giá trị.

Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách KHCN Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 tiến hành đánh giá, lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu.

Sách điện tử góp mặt, mở rộng không gian lan tỏa tri thức

Theo ông Trần Chí Đạt, Phó trưởng ban Thường trực Giải thưởng năm 2026, Giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả và tổ chức có tác phẩm sách in, sách điện tử tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng khuyến khích sáng tác, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm chất lượng cao, phục vụ nghiên cứu, đào tạo, quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Giải thưởng cũng hướng tới nâng cao chất lượng nội dung, hình thức xuất bản sách KHCN; thúc đẩy truyền thông khoa học, văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời. Đặc biệt, việc kết nối nhà khoa học với nhà xuất bản được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng biên tập, ứng dụng công nghệ xuất bản hiện đại và xây dựng hệ sinh thái tri thức số.

Đáng chú ý, sách điện tử cũng có tác phẩm được lựa chọn vào vòng Chung khảo năm nay. Đây là dấu hiệu cho thấy sự chuyển động của ngành xuất bản trước những thay đổi về công nghệ và phương thức tiếp nhận tri thức.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc đưa nội dung khoa học lên các nền tảng số giúp mở rộng khả năng tiếp cận, tạo thêm phương thức kết nối giữa tác giả, nhà xuất bản và độc giả. Công nghệ không chỉ là chủ đề được phản ánh trong các cuốn sách mà còn đang từng bước thay đổi cách thức tri thức được tạo ra, xuất bản và lan tỏa.