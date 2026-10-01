Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cùng 40 bị can trong vụ gian lận thi cử

Chiều 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý III/2026, đại diện Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đại diện Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin về vụ gian lận thi THPT quốc gia tại Tuyên Quang.

Các bị can cùng bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong số 41 bị can có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công.

Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; bà Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi.

31 bị can còn lại là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được phân công làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, vụ án có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã bàn bạc, bố trí giám thị coi thi, sắp xếp số báo danh nhằm tạo điều kiện để thí sinh hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài

Cơ quan điều tra cũng xác định có việc bố trí giáo viên trực tiếp giải đề, đưa bài giải cho thí sinh. Sai phạm được xác định xảy ra tại nhiều môn thi, ở các phòng thi.

Ông Vũ Đình Hưng, 48 tuổi, có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên môn giảng dạy Toán - Tin. Trước khi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông từng là Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Ông Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang từ tháng 4/2019. Sau khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập, từ tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức vụ này.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hưng là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phụ trách phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Vụ việc được phát hiện sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố. Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, kết quả môn Toán của 328 thí sinh xuất hiện nhiều bất thường.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, có 146 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán và 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Điểm trung bình của nhóm thí sinh này là 9,58, cao nhất cả nước.

Trước dấu hiệu bất thường, ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh kết quả thi tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Ngày 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo phối hợp với ngành giáo dục rà soát, làm rõ vụ việc.

Tối 5/7, cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, người được phân công làm thư ký điểm thi.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ coi thi tạo điều kiện để thí sinh làm bài môn Toán không đúng quy chế. Nguyễn Hà Duy được xác định đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh.

Cơ quan điều tra sau đó liên tục mở rộng vụ án. Ngày 13/7, thêm 15 người bị khởi tố, nâng tổng số bị can lên 19. Ngày 15/7, thêm 7 người bị khởi tố, trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút toàn bộ vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.