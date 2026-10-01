Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú

Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 của UBND thành phố vừa tiến hành kiểm tra thực tế tại nhiều phường, xã nhằm đánh giá tình hình thực tế, kịp thời nắm bắt những khó khăn, hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, từng bước đưa công tác tổ chức bán trú đi vào nền nếp, chuyên nghiệp và an toàn.

Nhận diện những điểm nghẽn

Ghi nhận tại địa bàn phường Từ Liêm cho thấy, địa phương đã vào cuộc tích cực, chủ động ban hành các phương án, kế hoạch rà soát nhu cầu và thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm, dịch vụ nấu ăn phục vụ các trường học trên địa bàn. Việc công khai tiếp nhận hồ sơ, xây dựng tiêu chí chấm điểm và bước đầu áp dụng hệ thống quản lý dữ liệu số đã thể hiện nỗ lực của chính quyền cơ sở trong việc nâng cao tính minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính chia sẻ thông tin về bảo đảm bữa ăn bán trú trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Các trường đều đã thành lập ban quản lý bán trú, có sự tham gia phối hợp giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó sự cố và niêm yết công khai thực đơn theo quy định.

Tuy nhiên, việc triển khai tại một số nhà trường và đơn vị cung ứng vẫn còn phát sinh những vướng mắc, cần được điều chỉnh kịp thời. Trước hết là sự lúng túng trong việc cân đối cấu trúc dinh dưỡng và tính toán định lượng khẩu phần, cá biệt một số trường vẫn còn phụ thuộc vào phương án đề xuất của đơn vị cung ứng.

Bên cạnh đó, việc phân bổ tỷ lệ các nhóm chất cơ bản gồm chất đạm, chất béo và tinh bột theo từng độ tuổi phát triển của học sinh vẫn chưa thực sự đồng đều, khoa học.

Cùng với vấn đề dinh dưỡng, nghiệp vụ ghi chép hồ sơ hành chính, kiểm thực ba bước và quản lý kho tại các bếp ăn cũng bộc lộ những điểm chưa thật sự đồng bộ. Quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy việc lưu giữ phiếu giao nhận hàng, phiếu giám sát và sổ kiểm thực đôi lúc còn sai lệch về số liệu, chữ ký xác nhận của các thành phần tham gia chưa đầy đủ.

Cùng với đó, hồ sơ hợp đồng giữa nhà trường và đối tác cung ứng dịch vụ cần được củng cố chặt chẽ hơn về mặt pháp lý, nhất là việc bổ sung đầy đủ văn bản ủy quyền và các điều khoản bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hướng dẫn của cơ quan tài chính.

Một vấn đề khác được đoàn kiểm tra tập trung hướng dẫn là việc vận hành hệ thống phần mềm quản lý HanoiCheck và ứng dụng công khai thông tin iHanoi. Dù chủ trương số hóa nhận được sự đồng thuận cao, song do giai đoạn đầu triển khai, hạ tầng và kỹ năng ứng dụng công nghệ tại cơ sở còn gặp khó khăn, dẫn tới tỷ lệ đơn hàng hoàn tất chưa cao, thông tin dữ liệu về mã trường học hay nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu của một số nhà cung cấp chưa được số hóa đầy đủ, đồng nhất. Việc thiếu hình ảnh minh chứng bữa ăn thực tế hàng ngày trên ứng dụng cũng phần nào làm giảm hiệu quả tương tác và giám sát của phụ huynh học sinh.

Hoàn thiện quy trình, nâng cao trách nhiệm vì học sinh

Với tinh thần đồng hành, Đoàn kiểm tra liên ngành số 01 đề nghị UBND phường Từ Liêm tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chấm điểm, đánh giá và phân công nhà cung cấp, đảm bảo mỗi bước đi đều chặt chẽ, khách quan và có đầy đủ minh chứng pháp lý.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu mẫu bảo đảm đúng quy trình, quy định. Ảnh: Mai Hoa

Đối với các cơ sở giáo dục, đoàn lưu ý hiệu trưởng các trường cần nâng cao tính chủ động, giữ vững vai trò quyết định trong việc xây dựng thực đơn, phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia dinh dưỡng để cân đối khẩu phần theo đúng chuẩn lứa tuổi học sinh, bảo đảm tính đa dạng và hài hòa các nhóm chất.

Đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các trường nhanh chóng chuẩn hóa quy trình kiểm thực ba bước, thiết lập sổ sách theo dõi kho nguyên liệu một cách khoa học, chặt chẽ, tạo sự thống nhất tuyệt đối từ phiếu giao nhận đến thực tế chế biến.

Cùng với đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ được yêu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cập nhật đầy đủ dữ liệu truy xuất nguồn gốc, thông tin thu mua nguyên liệu và phối hợp đồng bộ với nhà trường trong việc vận hành đơn hàng điện tử.

Những kiến nghị, hướng dẫn cụ thể từ đợt kiểm tra lần này là cơ sở quan trọng để chính quyền địa phương và các trường học trên địa bàn thành phố kịp thời rà soát, khắc phục những khâu còn lúng túng với mục tiêu đem lại những bữa ăn bán trú an toàn, giàu dinh dưỡng, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.