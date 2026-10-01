Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực nữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Ảnh: Nhật Hưng – PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Hưng Yên và Trường Đại học Nữ sinh Suwon đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Phát biểu tại lễ ký, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm nhấn mạnh MOU tạo cơ sở để hai trường tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên, phối hợp đào tạo và triển khai các chương trình giáo dục. Hai bên hướng tới trao đổi, công nhận tín chỉ, bằng cấp; triển khai học bổng cho sinh viên Hưng Yên sang học tập tại Hàn Quốc; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, kỹ năng gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Theo ông Phạm Văn Nghiêm, Hưng Yên đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong thị trường lao động. Đây cũng là lĩnh vực Trường Đại học Nữ sinh Suwon có thế mạnh, với các chương trình đào tạo về làm đẹp, thiết kế, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, ngoại ngữ và các ngành nghề kỹ thuật, dịch vụ hiện đại.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nữ sinh Suwon Lee Nan Kyung cho biết MOU sẽ tạo nền tảng để hai trường triển khai các chương trình cụ thể, đồng thời tăng cường trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa và ngôn ngữ.

Ông Phạm Quốc Thành , Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, tỉnh Hưng Yên và Bà Lee Nan Kyung, Hiệu trưởng Trường Đại học Nữ sinh Suwon ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Ảnh: Nhật Hưng – PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Phạm Quốc Thành cho biết nhà trường định hướng phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn với ứng dụng thực tiễn và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, các khu kinh tế, khu công nghiệp. Việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục Hàn Quốc sẽ tạo thêm cơ hội trao đổi học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và thực hành nghề nghiệp cho sinh viên.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên chụp ảnh cùng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Nữ sinh Suwon. Ảnh: Nhật Hưng – PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Sau lễ ký MOU, Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã tham quan cơ sở vật chất và các khu vực đào tạo của Trường Đại học Nữ sinh Suwon, đồng thời gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường. Tại buổi gặp mặt, đoàn thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên và động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, kỹ năng để đóng góp cho quê hương sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trường Đại học Nữ sinh Suwon. Ảnh: Nhật Hưng – PV TTXVN tại Hàn Quốc.

Đánh giá về kết quả chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai Nghị quyết số 71, 72 của Bộ Chính trị về tập trung cho lĩnh vực giáo dục, y tế, đoàn công tác sang Hàn Quốc lần này tập trung nghiên cứu, trao đổi và hợp tác trong hai lĩnh vực này. Trong suốt quá trình công tác, với sự chuẩn bị chu đáo của các sở, ngành cũng như phía Hàn Quốc, đoàn đã làm việc với Đại học Quốc gia Seoul, Trường Đại học Nữ sinh Suwon và thăm các bệnh viện, qua đó đạt được nhiều kết quả và ký kết hợp tác, trao đổi giữa các trường đại học với tỉnh Hưng Yên”.