Phường Hoàng Liệt phát động Tuần lễ học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 7-10 với chủ đề: “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy phát biểu khai mạc. Ảnh: TA

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Tuần lễ học tập suốt đời, khẳng định học tập không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân trong thời đại số.

Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo các nhà trường, đơn vị trên địa bàn trên địa bàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, các trường học cần phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, tri thức của cộng đồng; duy trì hiệu quả tủ sách nhà trường, không ngừng khơi gợi niềm đam mê đọc sách, nghiên cứu khoa học cho học sinh, giáo viên và nhân dân địa phương.

Phường Hoàng Liệt đẩy mạnh các nội dung và hoạt động trọng tâm, gắn học tập với thực tiễn như đẩy mạnh phong trào “học đi đôi với hành”, chuyển hóa tri thức thành kỹ năng phục vụ công việc, lao động và đời sống.

Đồng thời, hướng dẫn người học, người dân sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số phù hợp với lứa tuổi; chú trọng hướng dẫn người dân, người cao tuổi tiếp cận công nghệ, dịch vụ công trực tuyến một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái tham dự sự kiện. Ảnh: TA

Địa phương cũng khuyến khích các đơn vị công bố danh mục địa điểm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, bảo tàng, khóa học trực tuyến hoặc điểm hỗ trợ dịch vụ công qua mã QR và cổng thông tin điện tử.

Ngay sau lễ phát động, không khí hưởng ứng tại Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái và các trường trên địa bàn phường Hoàng Liệt diễn ra vô cùng sôi nổi, hào hứng với nhiều hoạt động thiết thực như hội sách, thi vẽ tranh và kể chuyện theo sách, trải nghiệm tiết học số...