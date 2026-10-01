Bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc làm phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Các cán bộ quản lý nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chiều 1-10

Theo đó, TS. Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu).

Việc bổ nhiệm TS. Phạm Đăng Khoa làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ giúp kiện toàn bộ máy quản lý của Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ với một hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng. Hiện nay, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là TS. Đỗ Đình Đảo.

Ban Giám hiệu và giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng Phạm Đăng Khoa vừa nhận quyết định.

Trước đó, ông Vương Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng nhận quyết định điều động làm Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM; ông Phan Sĩ Đạt, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

Cũng trong chiều 1-10, Sở GD-ĐT TPHCM trao nhiều quyết định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT và giám đốc trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn TPHCM. Cụ thể: - Ông Phạm Minh Hải, Phó Trưởng Phòng Phụ trách quản trị, Văn phòng Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD-ĐT TPHCM. - Ông Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thông Hội, được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Tân Thông Hội. - Ông Thân Văn Kiều, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu. - Bà Chu Thị Kim Hương, giáo viên Trường THPT Trần Phú, được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Hớn. - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. - Bà Văn Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Lê Lợi, được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi. Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM trao quyết định tái bổ nhiệm đối với: - Ông Hoàng Công Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc B - Bà Trương Thúy Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực. - Ông Trần Minh Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. - Bà Tăng Thị Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố. - Ông Phạm Phúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Bà Rịa - Vũng Tàu. - Ông Nguyễn Hỡi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Bà Rịa - Vũng Tàu. - Ông Phan Hoàng Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Phú - Bình Dương. - Ông Nguyễn Văn Ty, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên. - Ông Vũ Phương Lâm, Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên. - Bà Võ Thị Thiên Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuyên Mộc. Sở cũng trao quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với bà Hoàng Thị Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định và bà Mai Thị Ngọc Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu cho đến thời gian nghỉ hưu.