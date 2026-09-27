ĐBP - Sáng sớm mỗi Chủ nhật, khi những con đường dẫn về trung tâm xã Tủa Chùa vẫn mờ sương, chợ phiên đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân từ các bản mang theo nông sản, vật nuôi, nông cụ và sản vật quen thuộc xuống chợ, tạo nên không khí đặc trưng của phiên chợ vùng cao.

Đông đảo người dân, du khách đi chợ phiên.

Dạo một vòng quanh chợ, du khách dễ dàng bắt gặp những mặt hàng đặc trưng của vùng cao. Những sọt rau tươi được người dân hái từ sáng sớm, mang xuống chợ rồi chia thành từng bó. Các loại hạt đựng trong túi lớn, nhỏ. Có loại để ăn, loại dành làm giống. Bên cạnh là ngô, măng, ớt, lá đắng và nhiều nông sản quen thuộc. Mỗi mặt hàng đều gắn với đời sống nương rẫy và tập quán sản xuất của đồng bào.

Thú vị nhất có lẽ là khu bán vật nuôi. Những chú lợn, gà, vịt, chó con được đưa xuống chợ từ sáng sớm. Người mua đứng xem, lựa chọn, vừa trả giá vừa trò chuyện rôm rả. Những cuộc mua bán diễn ra trong tiếng trò chuyện vui vẻ, tiếng gia súc, gia cầm hòa vào dòng người buôn bán, tạo nên những âm thanh rất đặc trưng chợ phiên vùng cao.

Các sản phẩm thủ công như dao, cuốc, giấy bản, hương của người Mông... được bày bán tại chợ phiên. Đây là những vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống và tín ngưỡng của đồng bào. Gian hàng nhạc cụ thu hút nhiều người dừng chân. Khách mua thử đánh chiêng, chũm chọe, tạo những âm thanh rộn ràng giữa tiếng trò chuyện, tiếng chào hàng của phiên chợ.

Mỗi góc chợ, mỗi khu hàng lại mở ra một lát cắt về đời sống đồng bào vùng cao. Từ bó rau vừa hái, túi hạt giống, những con vật được chọn mua làm giống đến nông cụ, đồ thủ công và nhạc cụ truyền thống, mỗi sản vật đều gắn với một công việc, tập quán, câu chuyện của bản làng. Đi một vòng chợ phiên Tủa Chùa, du khách có thể cảm nhận đời sống vùng cao qua những điều gần gũi, mộc mạc và chân thực nhất.

Các loại hạt để ăn, làm giống được bà con ưa chuộng.

Kẹo kéo của dân tộc Xạ Phang được nhiều người mua làm quà.

Nông cụ, nhạc cụ tại chợ phiên.

Trang phục truyền thống dân tộc Mông tại chợ phiên.