Vạn người xếp hàng chờ nhận ấn thiêng Đền Kiếp Bạc tại lễ hội mùa Thu 2026

Tối 26/9 (tức 16/8 Âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố và hàng ngàn người dân và khách thập phương tham dự buổi lễ.

Mở đầu là chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” được xây dựng dưới hình thức đại cảnh ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật trống hội, nhằm tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ban tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Trong diễn văn khai hội, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới cùng Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu là sự tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của di sản và dòng thiền Trúc Lâm.

Ông Trần Quang Sơn tuyên đọc văn tế, tưởng niệm Đức Thánh Trần.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đánh trống khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại Đền Kiếp Bạc.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thực hiện nghi thức đóng dấu thiêng đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần gồm: Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn, Quốc Pháp Đại vương, Vạn Dược linh phù và Phi Thiên Thần Kiếm linh phù.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thực hiện nghi thức đóng dấu thiêng Đền Kiếp Bạc.

Nhiều người dân được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát ấn trong ngày khai mạc Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2025.

Lãnh đạo TP Hải Phòng phát ấn cho người dân và khách thập phương. Trong đêm khai ấn, Ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị sẵn và phát khoảng 30.000 chiếc ấn Đền Kiếp Bạc cho đại biểu, người dân và du khách về tham dự lễ hội.

Sau khi được ban ấn, Nhân dân và khách thập phương thực hiện nghi thức lễ tạ.

Lực lượng an ninh cùng với các tình nguyện viên điều tiết đảm bảo cho người dân và du khách đến tham dự Lễ hội trong đêm khai ấn được vào nhận ấn thiêng của Đền Kiếp Bạc.

Hàng ngàn người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được vào khu vực ban ấn, nhận lấy ấn thiêng từ lãnh đạo TP Hải Phòng và Ban quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc trong mùa lễ hội năm nay.