Đắm chìm trong sắc màu rực rỡ của Trung thu 2026 tại Singapore

Bước vào Jurong Lake Gardens như bước vào thế giới cổ tích. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đa dạng các mặt hàng đồ chơi Trung thu tại China Town. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đèn lồng cùng những lời nhắn gửi vẫn thu hút sự chú ý của du khách. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Không gian trung thu đậm nét truyền thống tại China Town. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Rực rỡ một góc đèn lồng bên chùa Răng Phật. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Nơi hồi tưởng về một Trung thu truyền thống trong Chinese Garden. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Góc Chị Hằng cung Trăng trong Japanese Garden là địa điểm được du khách thích thú. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Vui dưới ánh trăng tại Japanese Garden. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đường vào cung Trăng tại Sunken Garden. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Thư giãn cùng tác phẩm nghệ thuật bên hồ Resthouse với những chú cá Koi sặc sỡ. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Dưới Trăng soi bóng tại Chinese Garden. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Giấc mơ Thác nước, nơi những loài cá phát sáng trong đêm Trung thu đầy kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Gardens by the Bay lung linh đêm Trung thu. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Tác phẩm Muôn hoa rực rỡ - khung cảnh tràn đầy sức sống được nhiều du khách ghi lại. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Đón Trung thu cùng lễ hội ánh sáng tại Gardens by the Bay. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Hành trình Kỳ diệu - lần theo dấu vết của những đóa hoa rực rỡ và ánh đèn lồng lung linh để bước vào khu vườn kỳ diệu. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Du khách ngắm 1.000 chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, mỗi chiếc đều được thiết kế tỉ mỉ và vẽ tay bởi những người thuộc mọi tầng lớp xã hội. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)