Chiêu trò lừa đảo qua đặt phòng khách sạn

Công an tỉnh An Giang vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo đặt phòng du lịch ở Phú Quốc. Ảnh: T.L.

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, tạm giữ 1 đối tượng và tạm hoãn xuất cảnh 12 đối tượng trong đường dây giả mạo khách sạn, resort tại Phú Quốc để chiếm đoạt tiền đặt phòng.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, đơn vị chức năng đã phát hiện một nhóm hoạt động có tổ chức, lập nhiều website và trang mạng xã hội mang tên các khách sạn, resort 5 sao ở Phú Quốc. Nhóm này chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo để tạo uy tín, tiếp cận người có nhu cầu đặt phòng rồi yêu cầu chuyển tiền cọc. Sau khi nhận tiền, các tài khoản chặn liên lạc hoặc biến mất.

Ngày 10/7, ban chuyên án bắt 4 đối tượng đầu tiên. Quá trình mở rộng điều tra, đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số tiền hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm còn thành lập những doanh nghiệp không hoạt động thực chất, mở tài khoản đứng tên pháp nhân để tạo lòng tin, khiến khách tưởng đang giao dịch với đơn vị kinh doanh hợp pháp.

Ngoài đặt phòng khách sạn, nhóm này còn bị cáo buộc sử dụng các kịch bản khác như thu học phí, bán bảo hiểm và chương trình “phi công nhí”. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục làm rõ.

Theo chuyên gia tội phạm, chiêu trò lừa tiền cọc khách sạn, resort hay khu du lịch nghỉ dưỡng đã diễn ra từ lâu và rất phổ biến nhưng vẫn có người sập bẫy. Kịch bản của chiêu trò này là dùng mồi nhử giá hời, xây dựng các trang fanpage giả mạo rồi chạy quảng cáo hoặc đăng bài với deal cực tốt, hình ảnh khách sạn/resort lung linh nhưng giá chỉ bằng 1/2 thị trường để khách hàng nhanh chóng trả tiền đặt cọc.

Khi nạn nhân đã chuyển khoản cọc 50%, đối tượng lừa đảo lập tức thông báo: Anh/chị chuyển sai 1 ký tự nội dung rồi, hệ thống check-in tự động không ghi nhận được và yêu cầu chuyển lại lần 2 đúng nội dung để hệ thống ghi nhận.

Nếu khách hàng nghi ngờ không đồng ý chuyển thêm, chúng sẽ giới thiệu một nhân vật thứ 3 (tự xưng là kế toán) để hướng dẫn thủ tục hoàn tiền bằng mã QR Code và có thể cài đặt sẵn một số tiền lớn hơn tiền cọc 50% để bẫy những người không quan sát kỹ.

Cảnh giác với combo du lịch giá rẻ

Theo các chuyên gia an ninh mạng, thực tế ngay từ lần chuyển tiền cọc đầu tiên thì nạn nhân đã sập bẫy và số tiền mất đi khó lấy lại được. Công đoạn yêu cầu chuyển thêm một lần nữa là thủ đoạn lừa tiếp đợt 2, người nào mất cảnh giác thì thiệt hại nặng hơn. Không bao giờ có chuyện “sai nội dung” là tiền bị treo bởi vì nếu đúng số tài khoản thì tiền đã vào túi của kẻ lừa đảo.

Theo phản ánh của nhiều nạn nhân, họ có tìm hiểu thông tin trước khi chuyển khoản nhưng thực tế những trang fanpage hay website chính chủ thì không thấy đâu, thậm chí sau khi nhận ra bị lừa, muốn tìm đúng nơi để đặt lại cũng không có.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm đào tạo An ninh mạng Athena cho biết, việc các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn... phó mặc cho các đại lý phân phối đang là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo có cơ hội thực hiện hành vi.

“Ngoài các khách sạn lớn có đầu tư hệ thống website và fanpage chính thống, đa số các resort, khách sạn đều thông qua các kênh đại lý để bán phòng, tìm khách hàng. Vì vậy, họ ít đầu tư fanpage chính thức cũng như website thường không để thông tin đầy đủ cho khách hàng liên hệ. Nếu có sở hữu trang web thì với chiêu trò đẩy quảng cáo, những trang giả mạo cũng có thể xuất hiện ưu tiên, chen lấn với trang thật” - ông Thắng phân tích.

Theo ông Thắng, quan trọng nhất, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những combo du lịch có giá thấp hơn thị trường từ 30% trở lên. Đây thường là dấu hiệu của giao dịch có rủi ro cao. Trong lĩnh vực du lịch và nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác, mức giá quá thấp so với mặt bằng chung chính là thủ thuật đánh vào tâm lý “ham rẻ” và biến khách hàng trở thành nạn nhân.

“Ưu đãi càng hấp dẫn, càng phải kiểm tra kỹ. Một kỳ nghỉ giá rẻ có thể hấp dẫn, nhưng chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể khiến du khách mất toàn bộ tiền đặt cọc, thậm chí mất cả năm dành dụm để du lịch” - ông Thắng nói.