Ghen tuông, người đàn ông quốc tịch Úc đánh vợ trọng thương, lĩnh 13 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ năm 2023, thông qua mạng xã hội, McMullen Brian Anthony quen biết bà Nguyễn Thị L. (SN 1975, trú tại Hà Nội). Sau đó, Anthony đến Việt Nam sinh sống.

Ngày 24/7/2023, Anthony kết hôn với bà L. và chung sống cùng bà L. và hai người con riêng của bà tại Hà Nội.

Khoảng 18h45' ngày 19/4/2025, khi hai vợ chồng đang ngồi trên giường tại phòng ngủ tầng 2, Anthony đọc được những tin nhắn giữa bà L. với một số người đàn ông khác.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Anthony xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà L. Trong lúc tranh cãi, bà L. yêu cầu Anthony ra khỏi nhà. Hai người sau đó xảy ra xô xát, giằng đẩy nhau trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa.

Quá trình xô xát, bà L. dùng móng tay bấm vào mu bàn tay Anthony gây thương tích. Tức giận, Anthony lấy một thanh kim loại hình trụ tròn, vụt một phát theo hướng ngang từ phải sang trái, trúng vào thân người bà L., khiến nạn nhân ngã quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà.

Mặc dù bà L. van xin dừng lại, Anthony vẫn tiếp tục dùng thanh kim loại vụt thêm hai phát, trúng vào cẳng tay trái và vùng đầu bên trái của vợ, khiến nạn nhân gục xuống sàn, đầu chảy nhiều máu.

Thấy bà L. nằm bất động, Anthony bỏ thanh kim loại xuống sàn. Khi con gái bà L. chạy xuống, Anthony liên tục hét bằng tiếng Anh với nội dung “Điên hết rồi”, sau đó lấy túi xách, ví cá nhân ở đầu giường rồi rời khỏi hiện trường.

Phát hiện mẹ bị thương nặng, hai người con của bà L. đã gọi xe cứu thương, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định, bà L. bị tổn thương nghiêm trọng vùng đầu, gồm dập não vùng trán - thái dương trái, vỡ xương đỉnh trái lan xuống cánh lớn xương bướm và trần ổ mắt trái.

Do được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời, bà L. không tử vong nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe. Nạn nhân phải điều trị tại bệnh viện từ ngày 19/4 đến ngày 21/7/2025 mới được xuất viện.

Ngày 20/4/2025, McMullen Brian Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, VKSND TP Hà Nội đã truy tố McMullen Brian Anthony về tội “Giết người”, theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả xét xử tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo McMullen Brian Anthony 13 năm tù về tội “Giết người”.