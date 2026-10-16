Đà Nẵng: Đối tượng có 2 tiền án, 3 tiền sự mang kiếm đi phá tài sản, đăng video thách thức

Cơ quan điều tra cho hay, Nhựt là đối tượng có 2 tiền án, 3 tiền sự về các tội danh khác nhau nhưng vẫn mang kiếm đến nơi ở của người khác để đe dọa, đập phá tài sản, sau đó quay video đăng lên mạng xã hội Facebook nhằm thách thức.

Đối tượng Huỳnh Văn Minh Nhựt (áo trắng). (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu xác minh ban đầu, Nhựt và một tài khoản tên Văn Quý Lộc xảy ra mâu thuẫn khi cùng dùng Facebook. Nhựt cho rằng tài khoản nêu trên đăng bài trên mạng xã hội xúc phạm, bôi nhọ danh dự chị H, người thân của đối tượng. Sau khi liên lạc yêu cầu chủ tài khoản “Văn Quý Lộc” xin lỗi nhưng không đạt kết quả, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Tối 12/10, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm dài khoảng 60cm đến nơi ở của đối thủ thuê ở phường Hội An để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, dùng kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc. Trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay lại rồi sử dụng tài khoản Facebook “Không Cần Biết” đăng tải video lên mạng xã hội.

Cảnh sát cho hay, hai video được đối tượng Nhựt đăng vào lúc 0h29 và 0h39 ngày 13/10 thu hút hàng trăm lượt thích, hàng chục lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, khiến vụ việc lan truyền trên không gian mạng.

Không dừng lại ở đó, đối tượng Nhựt còn đến một nhà nghỉ ở phường Điện Bàn (là cơ sở kinh doanh của gia đình Lộc)cầm kiếm đứng trước nhà nghỉ, tiếp tục la hét và còn tự ý mở cửa nhà nghỉ, đi lên tầng 2, dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện KSND khu vực 10 và Phòng Kỹ thuật hình sự thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Các vật chứng tạm giữ gồm một cây kiếm, một ô tô biển kiểm soát 43B-307.xx bị đập vỡ kính chắn gió phía sau và có dấu hiệu hư hỏng xung quanh, một mô tô biển kiểm soát 92L1-088.xx cùng các đồ vật, tài liệu liên quan khác.