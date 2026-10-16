Nam sinh viên cao đẳng Hàng hải tử vong sau xô xát với bạn học tại trường

Xác nhận với VietNamNet, lãnh đạo phường Nam Đồng (TP Hải Phòng) cho biết Công an phường Nam Đồng đã báo cáo thông tin ban đầu và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây là cơ sở 2 của trường, nằm trên địa bàn phường Nam Đồng. Nam sinh tử vong không cư trú tại phường này.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ nghỉ trưa ngày 14/10, một nhóm sinh viên quê ở Kinh Môn (cũ) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm sinh viên quê ở Thanh Hà (cũ).

Sau vụ xô xát, một nam sinh viên năm nhất, 16 tuổi, bị thương nặng và được nhà trường cùng gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh không qua khỏi.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, vụ việc đang được giao cho công an phường chủ trì điều tra, làm rõ.