TikToker 'Sơn Thụy Khuê' bị bắt liên quan đến ma túy

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng. Ảnh CACC

Trước đó, chiều 30/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, đấu tranh, làm rõ những người có liên quan.

Sau gần 48 giờ, lực lượng chức năng đột kích một địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong khu dân cư.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh CACC

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 22 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có Nguyễn Quốc Hưng, TikToker được biết đến với tên “Sơn Thụy Khuê”.

Nguyễn Quốc Hưng sở hữu tài khoản TikTok "Sơn Thụy Khuê", có 16 nghìn người theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, Hưng có 3 tiền án và thường xuyên đăng tải nội dung nói về đạo lý trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 25 gam ma túy đá cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.