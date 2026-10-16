Bắt giữ bị can trốn lệnh truy nã đặc biệt trong vụ lừa đảo xuất khẩu lao động

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Đồng Tháp

Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 8-10, đối tượng N.N.T. bị phía Hàn Quốc trục xuất về Việt Nam. Ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh), lực lượng Công an đã chủ động phối hợp, tiếp nhận và thi hành lệnh bắt đối với đối tượng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thành lập công ty, quảng bá có đầy đủ chức năng, năng lực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thực chất, đây chỉ là “vỏ bọc”; công ty không đủ điều kiện, năng lực pháp lý để thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. Các đối tượng còn mạo danh nhân viên Công ty M.Y.I. để giao dịch, lập vi bằng và hồ sơ pháp lý nhằm tạo niềm tin, qua đó chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong vụ án, 2 đối tượng đồng phạm đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định. Riêng N.N.T. đã rời khỏi nơi cư trú, xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc để lẩn trốn. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng này.

Sau nhiều tháng tích cực truy tìm, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn, hành trình lẩn trốn của N.N.T. đã chấm dứt. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.