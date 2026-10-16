Thu tiền hàng của 37 đại lý rồi chiếm đoạt hơn 431 triệu đồng

Ngày 16/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Doãn Luân (SN 1985, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Doãn Luân.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Vật liệu xây dựng Đông Anh 9 (địa chỉ tại tổ dân phố Thọ Sơn, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), về việc Lê Doãn Luân, nguyên nhân viên kinh doanh của công ty có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2013 đến tháng 1/2019, Luân được công ty giao nhiệm vụ tiếp thị, bán hàng, giao tấm lợp fibro xi măng và thu tiền từ các đại lý để nộp về công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Luân đã thu tiền hàng của nhiều đại lý nhưng không nộp về công ty theo quy định mà giữ lại, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Luân đã thu từ 37 đại lý nhưng không nộp về công ty là hơn 431 triệu đồng.

Số tiền này đã bị Luân chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Đến nay, Luân không có khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.