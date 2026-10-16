Chủ tịch Thiên Minh Đức sắp hầu tòa vụ chiếm đoạt 79 tỷ đồng, bán khống hơn 150 hóa đơn

Ngày 2/11 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Thành bị truy tố về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Một số bị cáo khác bị truy tố về các tội danh trên hoặc Trốn thuế. Phiên tòa được xét xử công khai, với hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Bị can Chu Thị Thành (trái), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức và Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức. (Ảnh: Bộ Công an).

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là bà Chu Thị Thành, sở hữu hơn 77% vốn, và con trai bà là Chu Đăng Khoa, sở hữu hơn 22%.

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, doanh nghiệp sử dụng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).

Đầu năm 2020, khi hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, với giá thấp hơn giá bán có hóa đơn. Số tiền thu được được sử dụng để đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp, đồng thời tránh phải trích lập quỹ tại thời điểm mức trích lập cao.

Theo cáo trạng, doanh nghiệp sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống, qua đó hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán không xuất hóa đơn và rút tiền từ Quỹ BOG. Hoạt động này còn mang lại khoản thu từ phí bán hóa đơn khống từ 300 đến 500 đồng/lít xăng dầu.

Để che giấu việc sử dụng quỹ không đúng quy định, bà Thành cùng các đồng phạm bị cáo buộc lập báo cáo định kỳ với số liệu không phản ánh đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Cơ quan điều tra xác định, bà Thành bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu trong việc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn bị xác định bán khống hơn 150 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.