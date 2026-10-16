Vụ em nhỏ lớp 1 tử vong sau giờ học: Xuất hiện một số bài đăng chưa được kiểm chứng

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra ngay trong trường học

Theo báo cáo của UBND phường An Dương, ngày 15/10, cơ quan này nhận được báo cáo của Trường Tiểu học An Dương (TP Hải Phòng) về sự việc một học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong. Học sinh là em N.M.T., sinh ngày 22/6/2020, học lớp 1A6, Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tan học lúc 16h50', em T. cùng chị ruột là N.G.L (học sinh lớp 2 cùng trường) sau giờ tan học vui chơi tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên nhà trường. Đến khoảng 17h10, em T. không may bị ngã, đầu va trúng phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ban Giám hiệu, giáo viên cùng những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa em đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu. Sau khi được bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của em diễn biến xấu, gia đình và nhà trường tiếp tục chuyển em đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để cứu chữa. Tuy nhiên, em đã không qua khỏi.

Trường Tiểu học An Dương - nơi xảy ra vụ việc đau lòng. (Ảnh: Nguyễn Hoàn/ TPO)

Rà soát việc quản lý học sinh sau giờ tan học

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường An Dương đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc.

Nhà trường được yêu cầu rà soát camera, hồ sơ trực, thông tin từ những người chứng kiến và quy trình quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản, báo cáo bảo đảm khách quan, chính xác.

Đồng thời, nhà trường phải rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên để kịp thời cảnh báo, khắc phục. Quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học cũng được yêu cầu chấn chỉnh, đặc biệt với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón. Việc phân công người phụ trách khi phụ huynh đến muộn cần được thực hiện rõ ràng.

Công an phường An Dương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ việc. Các ban, ngành, đoàn thể và Tổ dân phố Đồng Giới Đông tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, phối hợp chuẩn bị tang lễ cho em nhỏ xấu số.

UBND phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện các nội dung được chỉ đạo, đồng thời tổng hợp tình hình và tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh, thông tin chính thức.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng tự nhận là của giáo viên chủ nhiệm hoặc người chứng kiến sự việc, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài khoản đăng tải và nội dung được chia sẻ chưa được kiểm chứng. Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi tiếp nhận, bình luận hoặc chia sẻ những thông tin này, tránh lan truyền thông tin sai lệch khi cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

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Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.