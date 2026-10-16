Chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nữ đại gia Chu Thị Thành sắp hầu tòa

Trong đó, Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) hầu tòa về hai tội danh gồm: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị can Chu Thị Thành và Mai Anh Tuyên.

Cùng bị xét xử có các bị cáo: Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh), Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim), Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội).

Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT), Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát), Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc), Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh), Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc).

Theo cơ quan tố tụng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 gồm hai cổ đông chính là bà Thành và con trai bà là Chu Đăng Khoa.

Quá trình hoạt động, Thiên Minh Đức được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sau đó, công ty này sử dụng các tài khoản tại các ngân hàng BIDV và Vietcombank để trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn.

Cáo buộc nêu, giai đoạn 2020-2022, theo chỉ đạo của bà Thành, các nhân viên dưới quyền tại Công ty Thiên Minh Đức đã giúp nữ chủ tịch chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty.

Ngoài ra, cấp dưới còn làm theo chỉ đạo của bà Thành, xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức, qua đó thu lợi bất chính tổng cộng hơn 20 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh.

Trong các bị cáo, Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức.

Tuy nhiên, Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp nữ đại gia xăng dầu và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Còn bị can Tuyên giúp bà Thành và đồng phạm chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp khắc phục thiệt hại của vụ án với số tiền trên 100 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.