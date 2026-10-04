'Chiêu cuối' của Hoàng Đức

Hoàng Đức từng nhiều lần dùng những siêu phẩm sút xa để giải quyết các trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.

“Cú sút rồng bay” của nhân vật Tiêu Tuấn Quang trong Đội trưởng Tsubasa, “Cú sút búa tạ” của Itto hay “Viên đạn màu đen” của Sony trong Đường dẫn đến khung thành... Truyện tranh từng tạo ra cả một thế giới mà những cú sút xa có tên, cá tính riêng, thậm chí gần như trở thành tuyệt kỹ của nhân vật.

Bóng đá Việt Nam chưa có kiểu quái kiệt sút xa đến mức một cú ra chân được đặt tên như thế. Nhưng nếu thu nhỏ kỳ vọng ấy thành một cầu thủ luôn đau đáu với ngón nghề này, Nguyễn Hoàng Đức có lẽ là cái tên gần nhất.

Buộc dùng 'chiêu cuối'

Đội trưởng đương nhiệm tuyển Việt Nam chủ động rèn luyện kỹ năng sút xa xuyên suốt sự nghiệp, và đã nhiều lần dùng nó để giải quyết những thời khắc khó. Pakistan ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup là lần gần nhất.

Trong bầu không khí ngột ngạt tại Gelora Bung Karno, đã có lúc chúng ta thực sự nghĩ đến kịch bản khó tin: Không thể giải quyết đội bóng đứng dưới mình gần trăm bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Sự căng thẳng xuất hiện ở chính Hoàng Đức từ cuối hiệp một, khi ống kính bắt được những cái nhăn mặt, những trao đổi có phần gay gắt với đồng đội.

ĐT Việt Nam chịu áp lực rất lớn ở hiệp một trận gặp Pakistan. Ảnh: Minh Chiến.

Rồi phút 57 đến: Đình Bắc nhả bóng vừa cữ, Hoàng Đức không chỉnh thêm, vung chân ngay, và mọi lo lắng bị xé toạc. Ở khoảng cách ấy, sút xa là lựa chọn mà anh tin mình đủ uy tín.

Cần công bằng: Hàng thủ Pakistan cho anh quá nhiều không gian lẫn thời gian. Nhưng cũng phải công bằng với Hoàng Đức: cú ra chân ấy thực sự đặc biệt.

Không cần lấy đà dài. Không cần chỉnh bóng nhiều. Chỉ một động tác gọn, đầy niềm tin vào chân thuận. Bóng đi căng, “nét” và Hoàng Đức sau đó ăn mừng điềm tĩnh như thể vừa hoàn tất một công việc lẽ ra phải xong từ lâu. Và cũng bởi, những bàn thắng như thế không hề xa lạ với chính Hoàng Đức.

'Xạ thủ' có hạng

Cú nã đại bác vào lưới U22 Indonesia ở SEA Games 2019 đã quá nổi tiếng, giúp đoàn quân ông Park Hang-seo thắng sát nút trong thế ngược dòng. Nhưng nó không hề là ánh chớp hy hữu.

Ở trận được ví như “chung kết” giải Hạng Nhất 2025 giữa Ninh Bình và Bình Phước, anh tung cú mu lai má rất liệng từ hơn khoảng cách hơn 30 mét hạ gục Bùi Tấn Trường. "Cú đá chân trái chết chóc" là lời bình luận viên thốt lên trên sóng.

Ở ĐTQG, số bàn của Hoàng Đức thực ra không nhiều. Là tiền vệ, anh mới có 3 bàn sau 66 lần khoác áo tuyển Việt Nam. Nhưng hết hai trong số đó đến từ những pha dứt điểm ngoài vùng cấm: bàn trước Pakistan và cú solo rồi “tỉa” vào lưới Malaysia.

Tại vòng 22 V.League 2025/26, Hoàng Đức còn đổi món bằng một cú sút xa chân không thuận vào lưới Hải Phòng.

Hoàng Đức từng lập siêu phẩm sút xa khi còn trẻ. Ảnh: Thuận Thắng.

Các bàn thắng khác nhau về hoàn cảnh nhưng có chung một dấu vân tay: Hoàng Đức hiếm khi chạy đà dài, thường chỉ cần một nhịp chỉnh, đôi lúc không cần, trước khi vung chân thật gọn. Bóng rời chân nhanh mà lực lại căng, khiến thủ môn có rất ít thời gian phản ứng.

Đó là kiểu sút không quá phổ biến, và nếu phải lục tìm để so sánh, nó phần nào gợi tới cú ra chân của Phạm Văn Quyến vào lưới U23 Thái Lan năm 2003: ít đà, động tác gọn, nhưng trái bóng đi như bị bắn khỏi chân.

Sau bàn vào lưới Indonesia năm 2019, chính Hoàng Đức kể anh đã tập rất nhiều cho kiểu sút đó. Một ngón nghề thực sự, và trước Pakistan, đội trưởng tuyển Việt Nam đã triệu hồi nó vào lúc đội cần nhất.

Trong hiệp một, Hoàng Đức còn có pha rê dắt rồi chọc khe rất hay cho Williams Minh Hoàng đối mặt thủ môn. Anh xứng đáng có kiến tạo trong tình huống ấy, nhưng đàn em tân binh chưa đủ bén. Dù vậy, có lẽ chính Hoàng Đức mới cần cảm giác chuộc lỗi khi lập công trong hiệp hai, vì cũng chính anh từng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của tuyển Việt Nam trong trận thua Thái Lan (sút cận thành rất nhẹ, không đủ hiểm phút 58).

Giữa một giải đấu mà tuyển Việt Nam chuẩn bị không hoàn hảo, lại liên tục mất người vì chấn thương, Hoàng Đức vẫn là một trong những cầu thủ nổi bật dù bản thân cũng vừa bình phục. Đội trưởng Thái Lan, Chanathip Songkrasin, từng chủ động tìm gặp Đức sau hồi còi ở Bandung để thể hiện sự tôn trọng.

Chanathip và Hoàng Đức là hai trong số ít tiền vệ đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á hiện tại. Ảnh: Minh Chiến.

Có cần đáp trả người Thái?

Bàn sút xa của Hoàng Đức xuất hiện lúc này rất ý nghĩa. Đã lâu chúng ta không còn thường xuyên chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ bất ngờ như vậy, dù quá khứ từng có không ít: Pha volley ngay trước mũi giày cầu thủ Thái Lan của Trương Việt Hoàng năm 1998. Cú sút của Văn Quyến năm 2003. Cú đá “từ nhà đến trường” của Nguyễn Vũ Phong vào lưới Malaysia năm 2008.

Đó là những bàn thắng từ xa của Lê Công Vinh, Ngô Hoàng Thịnh hay Phạm Thành Lương ở AFF Cup 2014, cú sút của Phạm Đức Huy trước Malaysia tại AFF Cup 2018, hay pha "nã rocket" của Nguyễn Tiến Linh vào lưới UAE ở vòng loại World Cup 2022.

Những khoảnh khắc ấy tồn tại lâu trong trí nhớ không chỉ vì đẹp. Sút xa có một vẻ hấp dẫn rất riêng: Nó có thể phá vỡ một trận đấu đang đóng kín chỉ bằng một khoảnh khắc. Không cần phối hợp thêm 5 đường chuyền, không cần xuyên qua từng lớp phòng ngự, chỉ cần một người nhìn thấy khoảng trống và đủ tin vào đôi chân mình.

Càng đáng ngẫm hơn khi gần đây, Thái Lan liên tục xuyên phá mành lưới Việt Nam bằng chính vũ khí ấy: Sarach Yooyen ở FIFA ASEAN Cup 2026, Seksan Ratree tại SEA Games 2025 và Ben Davis ở ASEAN Cup 2024.

Ba giải đấu liên tiếp. Ba cú sút từ xa. Ba lần người Việt phải nhìn trái bóng bay vào lưới.

Hai Long và Hoàng Đức là hai cầu thủ sút xa tốt bậc nhất tuyển Việt Nam hiện tại. Ảnh: Minh Chiến.

Đặc sản này của người Thái, với độ đều đặn và sức sát thương lớn, vẫn là điều rất khó lý giải. Trong những cuộc giao tranh giữa hai đội quân ngang cơ, khi bộ binh và kỵ binh giằng co mãi chưa tìm được đường xuyên qua nhau, trận chiến cần những "xạ thủ" tạo đột biến. Thật đẹp nếu cú sút xa của Hoàng Đức đến sớm hơn một trận để trực tiếp đáp trả Sarach. Nhưng không sao cả, sự tiếc nuối sẽ là nguồn năng lượng cho tương lai.

Tuyển Việt Nam cũng không cần học người Thái đến mức khuyến khích mọi tiền vệ sút xa. Chúng ta vẫn có những ngón nghề khác khiến đối thủ phải thèm thuồng. Nhưng, bàn thắng của Hoàng Đức cũng gợi ra câu hỏi: Phải chăng tuyển Việt Nam có thể tận dụng nhiều hơn những giải pháp táo bạo từ ngoài vùng cấm?

Hoàng Đức làm được, Hai Long có thể, Quang Hải trước đây cũng từng làm rất tốt. Và trong những trận đấu bị khóa chặt, khác biệt không nhất thiết nằm ở những hệ thống phức tạp, cố đan bóng đến khung thành.

Đôi khi nó là một cánh cung cách khung thành đến 30 mét.

Highlights Việt Nam 4-2 Pakistan Chiều 2/10, Việt Nam vượt qua Pakistan với tỷ số 4-2 tại lượt đấu cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.