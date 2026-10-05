8 đội bóng tranh tài tại vòng tứ kết Giải bóng đá vô địch Thủ đô - Cúp Phù Đổng 2026

Bước sang mùa thứ hai tổ chức, giải đấu quy tụ 16 đội bóng đại diện cho các xã, phường trên địa bàn thành phố, chia làm 4 bảng thi đấu tranh vé vào vòng trong. Sau những màn đọ sức kịch tính ở giai đoạn vòng bảng, 8 đội bóng xuất sắc ghi tên mình vào vòng tứ kết bao gồm: Đan Phượng, Hát Môn, Thư Lâm, Hoàng Liệt, Liên Minh, Bạch Mai, Phúc Lộc và An Khánh.

8 đội bóng bước vào vòng tứ kết Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng năm 2026. Ảnh: Ngân Nguyễn

Theo lịch thi đấu, vòng tứ kết diễn ra trong hai ngày 5 và 6-10. Trận đấu mở màn vào chiều 5-10 là cuộc so tài giữa đội bóng xã Đan Phượng và phường Hoàng Liệt lúc 14h, tiếp đó là trận đối đầu giữa xã Thư Lâm và Hát Môn lúc 16h.

Đại diện chủ nhà Đan Phượng bước vào vòng đấu này với phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, lần lượt vượt qua Ô Diên với tỷ số 3-0, Hát Môn với tỷ số 3-1 và Thanh Trì với tỷ số 5-2, qua đó tiếp tục khẳng định lối chơi hiệu quả cùng quyết tâm tiến sâu tại giải.

Đội bóng xã Đan Phượng đang có phong độ thi đấu ấn tượng. Ảnh: Ngân Nguyễn

Hai cặp đấu còn lại diễn ra trong ngày 6-10 là cuộc chạm trán giữa xã Liên Minh với xã An Khánh vào lúc 14h và xã Phúc Lộc gặp phường Bạch Mai vào lúc 16h.

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng được kỳ vọng xây dựng một sân chơi phong trào có chất lượng chuyên môn cao, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho bóng đá Hà Nội. Trong đó, Cúp Phù Đổng mang ý nghĩa biểu tượng về sức trẻ, khát vọng, ý chí và tinh thần vươn lên.

Giải được tổ chức tại sân vận động xã Đan Phượng, thu hút đông đảo cổ động viên đến cổ vũ trong mỗi trận đấu. Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội là một trong các nhà tài trợ đồng hành của giải đấu.