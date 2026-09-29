Thái Lan đấu Việt Nam: FIFA ASEAN Cup 2026 có khác AFF Cup?

Thái Lan và Việt Nam vốn là hai đối thủ giàu duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á. Mỗi lần chạm trán, yếu tố chuyên môn luôn đi cùng sự cạnh tranh về danh dự và niềm tự hào. Vì thế, trận đấu tối nay được chờ đợi sẽ không đơn thuần là cuộc đua giành 3 điểm.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, tuyển Thái Lan chỉ giành được một chiến thắng trước Việt Nam. Đó là trận giao hữu dưới thời HLV Masatada Ishii, khi “Voi chiến” đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-1.

Sau trận đấu đó, cục diện dần thay đổi. HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian để xây dựng tuyển Việt Nam và giúp đội bóng áo đỏ trở thành đối thủ khó chịu trong những lần đối đầu Thái Lan. Những cuộc chạm trán tại các giải đấu khu vực sau đó đều không mang lại kết quả như kỳ vọng cho “Voi chiến”.

19h30 tối nay, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam trong trận đấu được chờ đợi nhất bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Changsuek

Đáng chú ý, lần gần nhất hai đội gặp nhau, Thái Lan là đội phải nhận thất bại. Tuy nhiên, lực lượng của hai đội ở thời điểm đó có những khác biệt so với hiện tại. Đây chính là thông tin quan trọng nhất để người hâm mộ chờ đợi về một cuộc đại chiến đỉnh cao thực sự của bóng đá Đông Nam Á, bởi đội hình tuyển Thái Lan khác xa so với AFF Cup.

Lần này, tuyển Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với đội hình được chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh cao nhất, khi có Chanathip, Supachok, Supachai... Chính vì vậy, cuộc đối đầu với Việt Nam được xem là cơ hội để “Voi chiến” kiểm chứng sức mạnh hiện tại sau khi liên tiếp thất bại trước tuyển Việt Nam (thua 3 hòa 1 trong 4 trận gần nhất).

90 phút tại Bandung có thể nói mang nhiều ý nghĩa với tuyển Thái Lan. Đó là cơ hội để họ tìm lại chiến thắng trước Việt Nam, đồng thời kiểm chứng khả năng cạnh tranh của đội hình hiện tại sau những bài học từ các lần đối đầu trước.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam càng hiểu rõ giá trị của trận đấu. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Tuyển Việt Nam cũng muốn tái khẳng định vị thế của nhà vô địch Đông Nam Á, với 2 kỳ AFF Cup gần nhất đều đăng quang.

Quan trọng hơn, trận đấu này ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình phía trước. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào thẳng trận chung kết. Vì vậy, từng điểm số và bàn thắng đều trở nên quan trọng trong cuộc đua giành vị trí cao nhất.

Thái Lan và Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu được chờ đợi tại sân Si Jalak Harupat. Một bên muốn thay đổi thành tích đối đầu gần đây, bên còn lại hướng đến việc tiếp tục duy trì lợi thế trước đối thủ quen thuộc. 90 phút tại Bandung có thể trở thành lời giải cho cuộc đua ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.