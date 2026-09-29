Williams Minh Hoàng - nét 'Ngoại hạng Anh' trong lòng tuyển Việt Nam

Williams Minh Hoàng để lại dấu ấn trong trận ra mắt ĐTQG. Ảnh: Minh Chiến.

Si Jalak Harupat không phải một cầu trường bình thường, nó từng đón các trận U17 World Cup năm 2023. Như vậy, tuyển Việt Nam vừa lần đầu dự giải chính thức cấp FIFA (không tính vòng loại World Cup) trên một sân đấu đăng cai World Cup trẻ. Và trong bầu không khí hào hứng ấy, chúng ta cũng chào mừng một cột mốc hoàn toàn mới ngay từ nội bộ: một tiền đạo Việt mang nửa dòng máu Anh.

Điều chưa từng có nhưng lại thật... quen thuộc

Nhiều khán giả Việt Nam có lẽ đang mỉm cười. Bởi có cả một thế hệ thức khuya nhiều năm tháng cùng Ngoại hạng Anh, khóc cười với những số 9 cao lớn, thích va chạm rồi tiến công trực diện khung thành.

Emile Heskey lấy thân hình mở đường. Emmanuel Adebayor dùng sải chân dài nuốt khoảng trống. Edin Dzeko cao lớn nhưng không vụng về. Roman Pavlyuchenko vừa kỹ thuật vừa táo bạo. Còn Fernando Torres thì biến vài mét phía sau hàng thủ thành đường cao tốc...

Fernando Torres đại diện cho kiểu trung phong phổ biến ở Premier League thập kỷ trước. Ảnh: Reuters.

Cả một mảng ký ức quá quen: Trung phong đủ khỏe để chịu va chạm, đủ nhanh để bứt vào khoảng trống và đủ quyết đoán để “vào thẳng vấn đề”. Thật thú vị khi giờ đây, tuyển Việt Nam bỗng xuất hiện một chàng trai chào đời ở... Manchester, cao tròn 1,90 m, có cha người Anh và mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa. Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, là em út của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước Philippines, HLV Kim Sang-sik cho anh vào thẳng đội hình xuất phát trong lần đầu xuất hiện ở một giải chính thức.

Cách Minh Hoàng chơi bóng càng khiến liên tưởng về xứ sương mù rõ ràng hơn. Anh thường chủ động rời khỏi vị trí trung phong cố định, lách khỏi sự kèm cặp rồi tăng tốc vào những khoảng trống phía sau hàng thủ.

HLV Lê Huỳnh Đức từng đánh giá cao Minh Hoàng ở khả năng càn lướt, làm tường, di chuyển thông minh và tinh thần thi đấu năng nổ. Nhưng đây không hề là một mảnh nước Anh được đặt nguyên trạng vào tuyển Việt Nam.

Làn gió mới Williams Minh Hoàng. Ảnh: Minh Chiến.

“Công trình hợp tác Anh - Việt”

Mùa hè 2025 đem đến V.League một cuộc hội ngộ nhỏ với bóng đá Anh. Brandon Ly, cầu thủ mang dòng máu Việt - Ireland, trở về sau thời gian được đào tạo ở Burnley. Williams Minh Hoàng cũng chọn về Việt Nam khi mới 18 tuổi, sau những năm thuộc hệ thống đào tạo của Blackburn Rovers và Stockport County.

Mới tháng 8 năm ngoái, anh ra mắt đội một Stockport ngay trận gặp “người cũ” Blackburn. Chỉ riêng việc được đá chính ở Cúp Liên Đoàn Anh vào tuổi 18 đã cho thấy Hoàng không chỉ có cái mác Việt kiều.

Nhưng hành trình ở Anh chỉ là phần đầu. Khi về Việt Nam, cách sử dụng Minh Hoàng bắt đầu thay đổi. Thay vì đóng khung một cầu thủ mét chín ở giữa vùng cấm để chờ bóng bổng, ban huấn luyện CLB Công an TP.HCM có thời điểm để anh hoạt động rộng, lùi xuống kết nối, săn tìm nhiều khoảng không khác.

Anh được chơi cạnh Nguyễn Tiến Linh và làm việc với HLV Lê Huỳnh Đức. Những bài học về chạy chỗ, thời điểm xuất hiện, xử lý trong phạm vi hẹp và đặc biệt, tinh thần chiến đấu là phần “Việt Nam” đang được thêm vào nền tảng Anh.

Minh Hoàng hòa nhập nhanh ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: Minh Chiến.

Vì thế, sẽ hơi đơn giản nếu coi Hoàng như một “ngoại binh” được đưa về để giải bài toán số 9. Anh về khi mới 18 tuổi, chưa hoàn thiện và phần lớn quá trình trưởng thành vẫn ở phía trước. Tiếp tục lớn lên cùng V.League, rèn luyện cùng các người thầy, đồng đội đồng hương và khoác áo các cấp tuyển, Minh Hoàng rồi sẽ mang dấu ấn của cả hai môi trường.

Quá trình pha trộn ấy đã cho ra những tín hiệu đầu tiên: Vòng 24 V.League 2025/26, Minh Hoàng gỡ 1-1 cho CLB Công an TP.HCM trước Ninh Bình ở phút 90+5. Vài tuần sau, vẫn trước đối thủ này nhưng tại chung kết Cúp Quốc gia, anh vượt qua Đặng Văn Lâm rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, góp phần giúp đội thắng 2-1 và nâng cúp.

Bàn này là khả năng xuất hiện đúng lúc ở những phút cuối. Bàn kia là sự bình tĩnh và kỹ thuật trong trận tranh danh hiệu. Chàng trai này rõ ràng không chỉ có thể hình.

Williams vẫn còn đủ tuổi dự SEA Games 34 tại Malaysia vào năm sau. Tức tuyển Việt Nam đang sử dụng một cầu thủ mà trên thực tế vẫn thuộc kế hoạch của đội trẻ. Nếu dự án này thành công, bóng đá Việt Nam có thể khai mở tiền lệ rất thú vị: một trung phong có thể chất, căn bản, sự trực diện của nước Anh nhưng được hoàn thiện bằng kỹ thuật, tinh thần và bản lĩnh Việt Nam.

Cơ hội đến sớm

Trước Philippines, HLV Kim Sang-sik xếp một hàng công rất lạ: Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng. Đó là bức tranh kiểu mẫu cho tương lai: tài năng nội địa, Việt kiều và nhập tịch cùng hiện diện. Ba con đường hội tụ, sát cánh để cộng hưởng thành sức mạnh hàng công thời kỳ mới.

Minh Hoàng được trao áo số 11, gợi nhớ rõ ràng Nguyễn Anh Đức, danh thủ cao lớn mà sắc sảo của tuyển Việt Nam thời Park Hang-seo. Và Hoàng cũng khởi đầu bằng thứ bóng đá thiên về hiệu quả.

Cao lớn nhưng không hề vụng về, Minh Hoàng cho thấy khả năng xử lý bóng khá ổn, nhất là những pha bứt tốc và chạy chỗ đâm sâu vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Phút 25, pha di chuyển thông minh và nỗ lực rướn chân căng ngang của Hoàng không làm uổng phí đường chọc khe có lẽ là hay bậc nhất sự nghiệp của Lê Phạm Thành Long. Pha bóng ấy chỉ chớp nhoáng, nhưng chứa gần đủ những gì khiến tiền đạo 19 tuổi đáng xem: tốc độ, sức rướn, phương cách xâm nhập và sự trực diện.

Đáng chú ý, thời điểm ấy, Philippines vừa sút dội xà ngang và Việt Nam đang gặp khó. Williams và Đình Bắc chỉ cần một lần chuyển trạng thái để thay đổi bảng tỷ số.

Đình Bắc cám ơn pha căng ngang của Minh Hoàng. Ảnh: Minh Chiến.

Cơ hội có thể còn đến sớm hơn dự kiến: Xuân Son phải rời sân giữa hiệp hai vì chấn thương. Trưa hôm sau, tuyển Việt Nam xác nhận ngôi sao này tổn thương cơ đùi sau, cần ít nhất 1 tháng để hồi phục. Anh chắc chắn không thể đi tiếp hành trình giải đấu mới. Tạm vắng Xuân Son là mất mát quá lớn, nhưng lại là cơ hội tiếp theo cho Williams Minh Hoàng.

Tất nhiên, một pha bóng trước Philippines chưa thể biến Hoàng thành lời giải mới. Anh vẫn phải cải thiện cách chọn vị trí, xử lý khi bị áp sát, chơi quay lưng và có độ lạnh lùng trước khung thành. SEA Games năm sau mới đúng là mục tiêu phù hợp.

Nhưng nhắc lại, câu chuyện này đáng chú ý ở hướng phát triển. Từ Manchester tới Stockport, từ một trận Cúp Liên đoàn Anh tới V.League, từ những lời chỉ dẫn của Tiến Linh, Huỳnh Đức tới đường chạy ở Bandung, Williams đang băng qua hai môi trường bóng đá khác nhau để tìm một phiên bản kết hợp độc đáo.

Ngày trước, nhiều khán giả Việt bật ti vi để xem những số 9 Premier League thi triển sức mạnh, tốc độ và sự quyết đoán. Giờ đây, ngay trong màu áo tuyển Việt Nam, chúng ta có một chàng trai mang chính hơi thở ấy để chờ đợi.

Nhưng điều đáng mong nhất không phải Minh Hoàng sẽ trở thành tiền đạo mang “hơi hướm Ngoại hạng Anh”. Mà là đến một ngày, anh đủ tốt để trở thành một trung phong Việt Nam theo cách chưa từng có.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.