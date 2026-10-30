- Báo cáo Trung đội trưởng, gia đình tôi có gửi ít đồ ở nhà người quen gần đây. Tôi xin phép qua đó nhận, chỉ nửa tiếng thôi ạ!

Ý nghĩ thoáng qua đầu Nam: “Vào doanh trại rồi thì mình đâu đủ thẩm quyền giải quyết cho chiến sĩ ra ngoài, nhưng bộ đội chưa qua cổng, nhà người quen lại gần”, Nam liền... “quyết thoáng”:

- Được, lấy đồ xong về ngay, không được la cà đấy!

Hoàng mừng rỡ rẽ vào xóm, còn Nam tiếp tục chỉ huy trung đội về đơn vị. Khoảng nửa tiếng sau, Hoàng ôm túi đồ trở về. Đến cổng doanh trại, được vệ binh yêu cầu xuất trình giấy ra vào, Hoàng lúng túng:

- Tôi đi huấn luyện về, được Trung đội trưởng cho ghé nhà người quen nhận đồ nên không có giấy!

Câu chuyện kỷ luật: Chỉ vì đơn giản. Minh họa: LÊ ANH

Vệ binh yêu cầu Hoàng chờ tại cổng, đồng thời thông báo chỉ huy đại đội cử cán bộ ra nhận người. Nhận được thông tin, Đại đội trưởng Hùng gọi Trung đội trưởng Nam lên:

- Đồng chí cho phép chiến sĩ Hoàng tách khỏi đội hình đi nhận đồ?

- Báo cáo Đại đội trưởng, trên đường hành quân về, thấy tiện đường nên tôi đã giải quyết cho đồng chí ấy.

- Việc này đồng chí báo cáo ai?

- Lúc đó bộ đội chưa vào doanh trại nên tôi đã tự giải quyết ạ!

- Nếu vào rồi thì sao?

- Báo cáo, phải đăng ký, báo cáo đại đội xem xét, tôi không được tự giải quyết.

- Vậy chưa qua cổng thì đồng chí có đủ thẩm quyền à?

Nam lúng túng:

- Tôi xin nhận lỗi vì suy nghĩ đơn giản, giải quyết vượt thẩm quyền.

Đại đội trưởng Hùng yêu cầu Nam ra cổng nhận chiến sĩ, đưa về báo cáo rõ sự việc.

Trong buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm tối hôm ấy, Đại đội trưởng nghiêm giọng:

- Trong hay ngoài doanh trại, quân nhân đều phải chấp hành điều lệnh, kỷ luật. Chỉ huy không được tùy tiện cho chiến sĩ tách khỏi đội hình làm việc riêng. Có nguyện vọng thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; thực hiện đúng thủ tục và quy định mang mặc. Đồng chí Hoàng cũng phải rút kinh nghiệm, không thể tranh thủ đi huấn luyện để giải quyết việc riêng. Dù trong hay ngoài doanh trại thì đi đâu cũng phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, có đầy đủ giấy tờ và mang mặc đúng quy định.

Chiến sĩ Hoàng nhận lỗi. Trung đội trưởng Nam thì áy náy vì chính sự đơn giản của mình khiến cả hai người cùng vi phạm quy định. Anh đứng dậy, nói:

- Tôi vẫn nhắc bộ đội không được đơn giản. Vậy mà người đơn giản trước lại chính là tôi. Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm!