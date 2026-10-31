CSGT Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời hỗ trợ sản phụ tới bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 30/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa, tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q. (SN 1982) khi đang chở vợ là chị D.T.N. (SN 1988) chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ.

Ngay lập tức, tổ công tác báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và triển khai phương án hỗ trợ. Thượng úy Lưu Văn Hợi nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường cho phương tiện.

CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ xe của sản phụ kịp thời đến bệnh viện.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi gần đến bệnh viện, tổ công tác vui mừng nhận được tin chị N. đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Sản phụ sau đó được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Một hành trình ngắn nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao. Đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời trong tình huống khẩn cấp mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và phương châm “Vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ CAND.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức nhường đường cho các phương tiện ưu tiên theo quy định, đồng thời sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bởi đôi khi, một hành động kịp thời không chỉ giúp rút ngắn hành trình mà còn góp phần bảo vệ sự sống và mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình.