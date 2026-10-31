Công an phường Sa Pa hỗ trợ du khách Tây Ban Nha, đảm bảo sức khỏe để làm thủ tục về nước

Trước đó, ngày 28/10, trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa phát hiện một người đàn ông nước ngoài có biểu hiện sức khỏe không tốt, nằm nghỉ tại khu vực Nhà thờ Sa Pa.

Công an phường Sa Pa hỗ trợ du khách lên xe khách đi Hà Nội để làm thủ tục xuất cảnh về nước.

Lực lượng công an tiếp cận, thăm hỏi và xác định người này là ông Gutierrez Del Cueto Federico Gustavo, sinh năm 1958, quốc tịch Tây Ban Nha. Trong quá trình du lịch tại Lào Cai, ông bị thất lạc tiền; sức khỏe không bảo đảm, cần được hỗ trợ.

Công an phường Sa Pa đã hỗ trợ kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi nghỉ ngơi, chăm sóc và giúp ông Gutierrez Del Cueto Federico Gustavo ổn định tình trạng. Đến ngày 30/10, sau khi sức khỏe ổn định, ông lên đường về Hà Nội để hoàn tất thủ tục xuất cảnh.

Ông Gutierrez Del Cueto Federico Gustavo cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sa Pa đã tận tình giúp đỡ trong lúc gặp khó khăn. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phương châm “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh Sa Pa an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách.