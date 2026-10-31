Triệt phá đường dây livestream bán hàng vi phạm, lừa dối khách hàng

Những bị can này bị khởi tố về các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để tổ chức kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng, có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng. Trong đó, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi số công bố nhưng các đối tượng vẫn cố tình che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an làm việc với Đinh Mã Hoài Nam.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cuối năm 2022 Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, thường trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà, đặt trụ sở tại phường An Lộc, TP Đồng Nai. Nam giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa qua mạng xã hội.

Hỗ trợ Nam trong hoạt động livestream, giới thiệu và quảng cáo sản phẩm đến người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, chị ruột Nam, thường trú tại phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Đinh Thị Hiền Vy tại cơ quan Công an.

Đáng chú ý, mặc dù biết rõ vào tháng 10/2025, Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP và nước súc miệng VP, nhưng các đối tượng vẫn cố tình che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo, giới thiệu và bán các sản phẩm này thông qua những phiên livestream trên mạng xã hội.

Với sự hỗ trợ của các đồng phạm, Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Không dừng lại ở hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm, quá trình điều tra còn làm rõ những sai phạm liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Cụ thể, Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà đã kê khai không đúng doanh thu bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; sử dụng trái phép hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, mua bán với một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh nhằm hợp thức hóa các dòng tiền trong hoạt động kinh doanh.

Số sản phẩm là tang vật vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nam khai nhận, trước khi thành lập doanh nghiệp, đối tượng đã tổ chức kinh doanh trực tuyến, bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Mở rộng điều tra vụ án, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của từng đối tượng và các cá nhân, tổ chức có liên quan để tiếp tục xử lý.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Công an TP Đồng Nai đề nghị những ai đã mua các sản phẩm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP và nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy hoặc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật liên quan, phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ án.