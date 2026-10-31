Không làm sạch mã số thuế, doanh nghiệp đối mặt nhiều hệ luỵ

Sau thời gian triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế tỉnh Cà Mau đã rà soát, xử lý 20.874 hồ sơ trên tổng số 46.101 chỉ tiêu được giao, đạt 45%. Trong đó, có gần 17.600 trường hợp hoàn thành xử lý, chuyển về trạng thái 00, 01, đạt 38%.

Ngừng kinh doanh không đồng nghĩa hết nghĩa vụ thuế

Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy, việc xử lý các trường hợp người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 còn gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau khi hoạt động không hiệu quả đã tự ý chuyển địa điểm, ngừng kinh doanh nhưng không thông báo thay đổi thông tin hoặc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cán bộ thuế xử lý dữ liệu trên hệ thống điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết hồ sơ người nộp thuế.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau cho biết: “Đa phần tâm lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho rằng, không còn kinh doanh thì không còn nghĩa vụ thuế. Tâm lý ấy nhiều người nộp thuế bỏ qua các thủ tục cần thiết. Trong khi đó, cơ quan thuế vẫn phải tiếp tục rà soát, xác minh tình trạng hoạt động, liên hệ người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh để hướng dẫn xử lý các nghĩa vụ tồn đọng”.

Theo Thuế tỉnh Cà Mau, điều đáng lưu ý là ngừng hoạt động trên thực tế không đồng nghĩa với việc đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vẫn có thể phải xử lý những nghĩa vụ thuế tồn đọng và các vi phạm phát sinh trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục.

Hậu quả của việc bỏ mặc mã số thuế không chỉ dừng lại ở những vướng mắc trong quản lý dữ liệu. Khi có nhu cầu khôi phục hoạt động, thành lập doanh nghiệp mới, giải thể hoặc chính thức chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế có thể phải đối diện với các khoản tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính từ nhiều năm trước.

Thời gian càng kéo dài, việc xác minh hồ sơ, đối chiếu nghĩa vụ và hoàn tất thủ tục càng có thể phức tạp, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của người liên quan”.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết.

Trong những trường hợp cụ thể, người nộp thuế có thể phải xử lý tiền phạt do không nộp hồ sơ khai thuế, tiền chậm nộp và các nghĩa vụ khác theo kết quả xác định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định, người đại diện cũng có thể bị ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại quốc tế.

Công chức thuế rà soát thông tin doanh nghiệp, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Chủ động phối hợp để tránh rủi ro

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Qua thực tiễn triển khai chiến dịch, cơ quan thuế nhận thấy một bộ phận người nộp thuế chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình khi ngừng hoạt động kinh doanh. Việc không thông báo, không hoàn tất thủ tục thuế khiến các nghĩa vụ chưa được xử lý dứt điểm, đến khi phát sinh nhu cầu thực hiện thủ tục pháp lý khác mới tìm cách giải quyết, dẫn đến mất thêm thời gian và chi phí”.

Từ thực tế trên, Thuế tỉnh Cà Mau khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, rà soát các nghĩa vụ tồn đọng và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn xử lý.

Đối với người nộp thuế có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, cần phối hợp cập nhật thông tin, hoàn thành các nghĩa vụ liên quan và thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động theo quy định. Trường hợp không còn nhu cầu kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết các nghĩa vụ liên quan, thay vì tự ý ngừng kinh doanh rồi bỏ mặc hồ sơ.

Hệ thống tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục vụ việc kiểm tra, xử lý thông tin thuế.

Đối với các trường hợp đang ở trạng thái 03 hoặc 06, việc chủ động liên hệ cơ quan thuế sẽ giúp người nộp thuế xác định rõ nguyên nhân, tình trạng hồ sơ và phương án xử lý phù hợp. Người nộp thuế cũng cần phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu để rút ngắn thời gian xác minh, hạn chế phát sinh thêm vướng mắc.

Ông Châu Vĩnh Thuận nhấn mạnh,

mục tiêu của chiến dịch không chỉ là làm sạch dữ liệu quản lý thuế mà còn tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan thuế sẵn sàng đồng hành, giải thích và hướng dẫn thủ tục để doanh nghiệp, hộ kinh doanh lựa chọn phương án phù hợp với tình trạng thực tế.

Trong bối cảnh dữ liệu quản lý thuế được cập nhật, liên thông trên môi trường số, việc né tránh hoặc chậm xử lý hồ sơ không làm mất đi nghĩa vụ đã phát sinh. Ngược lại, sự chậm trễ có thể khiến người nộp thuế gặp khó khăn khi cần thực hiện các thủ tục liên quan trong tương lai.

Chủ động làm sạch mã số thuế vì thế không chỉ là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, mà còn là cách doanh nghiệp tự bảo vệ mình, hạn chế rủi ro tài chính và tránh để những vướng mắc cũ trở thành rào cản cho hoạt động kinh doanh sau này./.