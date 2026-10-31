Về nội dung phiên tòa giả định : Vào khoảng 21 giờ ngày 05/8/2024, Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2002, cư trú tại ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) đã có uống bia, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha ZR125 biển số kiểm soát 65F1-627.80, xe có bật đèn chiếu sáng chở Nguyễn Khải Minh (SN 2004, cư trú tại ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) ngồi phía sau chạy trên tuyến đường 964 từ hướng xã Thuận Hòa về nhà tại xã Tân Thạnh, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang.

TAND khu vực 7 – An Giang tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền về an toàn giao thông

Khi đến đoạn đường thuộc ấp 9B, xã Thuận Hòa thì Nguyễn Huỳnh Đức điều khiển xe tránh chướng ngại vật phía trước, lấn qua lề trái theo hướng đi thì va chạm vào người bà Huỳnh Thị Bé Sáu (SN 1975, cư trú tại ấp 9B, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) đang ngồi uống rượu cùng với Huỳnh Văn Dũng, Huỳnh Văn Bo và một số người khác đang ngồi dưới lề lộ. Hậu quả, làm bà Huỳnh Thị Bé Sáu té ngã tử vong tại chỗ, Nguyễn Huỳnh Đức cũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (nay là Bệnh viện đa khoa An Giang).

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức lái xe khi có nồng độ cồn trong máu 126.4 mg/dL; không làm chủ được tay lái, lấn sang lề trái gây tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Tại bản Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, kết luận bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức sử dụng giấy phép lái xe giả trong khi điều khiển phương tiện giao thông.

Hội đồng xét xử tuyên án

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, không có giấy phép lái xe được cấp theo quy định dẫn đến gây tai nạn với hậu quả nghiêm trọng làm chết người.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Đức 3 năm tù về tội hai tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Phiên tòa giả định thu hút sự quan tâm., tham dự của hơn 1.200 em học sinh

Theo Chánh án TAND khu vực 7 – An Giang Đinh Trần Mộng Thúy, mục đích của phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giáo dục các em học sinh sử dụng phương tiện giao thông phù hợp với lứa tuổi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; cảnh báo các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi vi phạm giao thông; không sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức (giấy phép lái xe giả).

Phiên tòa giả định cũng nhằm bổ sung kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, phát huy tính chủ động trong học tập tìm hiểu Luật An toàn giao thông, hình thành kỹ năng và vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong cộng đồng.

“Theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chánh án TAND tỉnh, trong thời gian tới TAND khu vực 7 – An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các điểm trường thuộc phạm vi thẩm quyền lãnh thổ để tổ chức thêm 2 phiên tòa giả định với các nội dung về phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường”, Chánh án TAND khu vực 7 – An Giang Đinh Trần Mộng Thúy cho biết.