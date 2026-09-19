Chắp cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên

Đặng Vũ Đăng Khôi, Trường THPT Thăng Long Lâm Hà (ngoài cùng bên phải) nhận học bổng Vallet trước khi nhập học đại học

Gieo niềm tin, chắp cánh ước mơ

Vừa đậu vào Trường Đại học Đà Lạt với thành tích á khoa đầu vào ngành Văn học, được nhận học bổng Vallet đã giúp Lê Ngọc Thanh Mai có điều kiện để thực hiện ước mơ của mình. Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, Thanh Mai được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt từ năm 4 tuổi. Khát khao chinh phục tri thức, Thanh Mai không ngừng nỗ lực học tập trong suốt những năm học phổ thông và ước mơ được bước tiếp trên giảng đường đại học. “Học bổng Vallet là nguồn động lực to lớn, chỗ dựa tinh thần vững chắc, tiếp sức cho em vững bước trên con đường học tập của mình. Em sẽ giữ vững ngọn lửa đam mê, không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh, quyết tâm học tập và rèn luyện thật xuất sắc để trở thành những công dân có tài, có đức, tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh”, Thanh Mai bộc bạch.

Còn đối với Đặng Vũ Đăng Khôi - Trường THPT Thăng Long Lâm Hà (xã Nam Ban Lâm Hà), học bổng Vallet đã giúp em hiện thực hóa khát vọng được học tập và vươn lên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghiệp không mấy khá giả, kinh tế phụ thuộc vào sự thất thường của thời tiết, con đường học tập phía trước của Khôi gập ghềnh hơn các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên em luôn nỗ lực, phấn đấu, gắng sức trong học tập và rèn luyện, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên và đạt nhiều thành tích. Dù là học sinh ở một ngôi trường vùng xa, nhưng năm học cấp 2 em đã đoạt một số giải thưởng học thuật cấp tỉnh. Đến lớp 11, em đoạt giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học. Năm học 2025 - 2026, em đoạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học và trở thành tân sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ngành Công nghệ bán dẫn - Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật. Đăng Khôi chia sẻ: “Em rất xúc động, hạnh phúc khi biết mình được nhận học bổng Vallet. Đối với em, học bổng Vallet là nguồn động lực to lớn về tinh thần, khi biết mình được nhận học bổng, cảm xúc đầu tiên trong em là sự nhẹ lòng và lòng biết ơn sâu sắc. Bởi gánh nặng trên đôi vai của cha mẹ em trước ngưỡng cửa giảng đường đại học đã vơi đi rất nhiều. Đây là nguồn hỗ trợ quý báu về vật chất giúp em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tiếp tục vun đắp cho ước mơ trở thành kỹ sư, thắp sáng con đường tương lai của mình, trở thành công dân có ích và đóng góp cho xã hội”.

Được nhận học bổng Vallet đã giúp Lê Ngọc Thanh Mai có điều kiện để thực hiện ước mơ học đại học của mình

Đồng hành cùng HSSV

Đây là năm thứ 26 chương trình Học bổng Vallet được triển khai tại Việt Nam, là Quỹ học bổng phi Chính phủ lớn nhất và hoạt động dài ngày nhất nhằm khích lệ HSSV xuất sắc và hỗ trợ HSSV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chương trình do Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”, do Giáo sư Trần Thanh Vân - một nhà vật lý lý thuyết danh tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng vật lý thế giới làm Chủ tịch, phối hợp với Quỹ Fondation Vallet thực hiện. 26 năm đồng hành cùng HSSV Việt Nam trên con đường chinh phục tri thức, Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” trao đã trao 55.000 suất học bổng Vallet với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng cho hàng chục ngàn HSSV ưu tú ở các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài số lượng học bổng không ngừng tăng, giá trị của các suất học bổng cũng được nâng lên qua các năm: năm 2007 học bổng học sinh là 2,7 triệu đồng, sinh viên 4,2 triệu đồng, đến năm 2026 học bổng học sinh nâng lên 17 triệu đồng, sinh viên 34 triệu đồng.

HSSV Lâm Đồng và các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Khánh Hòa nhận học bổng Vallet trước thềm năm học mới 2026 - 2027

Học bổng Vallet có ý nghĩa về mặt vật chất và nặng về tình bởi nó bao hàm trong đó sự gửi gắm, tin tưởng của các giáo sư và của nhiều bạn bè quốc tế đối với thế hệ trẻ Việt Nam, giúp các em có thêm động lực để tiến xa hơn trên con đường học tập và hiện thực hóa niềm đam mê khoa học. Tiến sĩ Espéran Padonou, Phó Chủ tịch Quỹ Học bổng Vallet, Giám đốc điều hành Quỹ Học bổng Vallet (Phát biểu tại buổi trao học bổng Vallet năm 2026 được tổ chức tại Đà Lạt nhân dịp đầu năm học mới 2026 - 2027).

Những suất học bổng Vallet không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của các nhà khoa học đối với thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em tiến xa hơn trên con đường học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng đam mê và đóng góp cho quê hương, đất nước.