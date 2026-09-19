700 triệu đồng học bổng dành cho tân sinh viên Bách khoa Đà Nẵng

Nhà trường vinh danh và trao học bổng cho những tân sinh viên có thành tích nổi bật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, nhà trường vinh danh và trao học bổng cho các tân sinh viên có thành tích nổi bật trong tuyển sinh năm 2026.

Tổng giá trị học bổng 700 triệu đồng được trao cho 3 sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thủ khoa toàn trường và 48 thủ khoa các ngành, chương trình đào tạo.

Cụ thể, sinh viên đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia được trao 70 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Thủ khoa toàn trường nhận 40 triệu đồng. Mỗi thủ khoa ngành, chương trình đào tạo nhận 10 triệu đồng.

Nhà trường cũng trao 5 suất học bổng, mỗi suất 30 triệu đồng, cho các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 4.000 tân sinh viên khóa 2026 tham dự chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng, sinh viên cần chủ động chuẩn bị năng lực thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu khuyến khích sinh viên ngay từ năm nhất tìm đến giảng viên, tham gia các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu, cuộc thi, dự án và hoạt động học thuật để sớm tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực nghề nghiệp.

Các hoạt động tương tác với tân sinh viên trong chiều 19-9

Trong năm học 2026-2027, gắn với sự phát triển của miền Trung, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tinh giản còn 155 tín chỉ, đồng thời tăng cường các nội dung về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và gắn đào tạo với thực tiễn.