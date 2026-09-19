Nữ bác sĩ trẻ và hành trang tự hào từ mái trường Học viện Quân y

Thượng úy Trần Thị Tâm, học viên Bác sĩ nội trú khóa 24, Học viện Quân y

Không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện

Trong không khí trang trọng của lễ tốt nghiệp vừa diễn ra, khi được đại diện cho 173 học viên Chuyên khoa cấp I khóa 49, Chuyên khoa cấp II khóa 39, Cao học khóa 33 và Bác sĩ nội trú khóa 24 phát biểu, Thượng úy Trần Thị Tâm không giấu được niềm xúc động.

Với cô, khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu ngày hoàn thành một chương trình đào tạo, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường đã qua - những năm tháng học tập nghiêm túc, miệt mài nghiên cứu và trưởng thành trong môi trường quân đội.

Suốt ba năm theo học chương trình Bác sĩ nội trú khóa 24, Tâm luôn giữ cho mình tác phong khoa học và tính kỷ luật cao. Cô thực hiện nghiêm kế hoạch học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực ôn luyện và hoàn thành tốt các bài thi, kiểm tra. Kết quả trung bình toàn khóa đạt 8,78 điểm, xếp loại giỏi, cao nhất trong số các học viên Bác sĩ nội trú khóa 24.

Nhưng đằng sau con số ấy là sự bền bỉ của một nữ bác sĩ trẻ luôn tự đặt ra yêu cầu cao cho bản thân. "Mỗi giờ học ở giảng đường với tôi không chỉ đơn thuần là hoàn thành chương trình, mà là thêm một lần giúp tôi củng cố kiến thức để phục vụ tốt hơn cho công việc sau này" - Tâm chia sẻ.

Thượng úy Trần Thị Tâm đề xuất đề tài luận văn Bác sĩ nội trú: "Nghiên cứu thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố nghề nghiệp liên quan ở Bộ đội tác chiến mạng tại đơn vị X" và bảo vệ thành công luận văn với 9,5 điểm, đạt xuất sắc.

Từ thực tiễn đến công trình nghiên cứu khoa học

Không bằng lòng với những kiến thức được tiếp nhận trên giảng đường, Tâm chủ động tìm hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn nhiệm vụ quân sự. Cô đề xuất đề tài luận văn Bác sĩ nội trú: "Nghiên cứu thực trạng tật khúc xạ và một số yếu tố nghề nghiệp liên quan ở Bộ đội tác chiến mạng tại đơn vị X".

Đây là hướng nghiên cứu gắn với đặc thù công việc của bộ đội tác chiến mạng - lực lượng thường xuyên làm việc với máy tính và các thiết bị công nghệ trong thời gian dài. Việc lựa chọn đề tài cho thấy, sự chủ động của Tâm trong việc phát hiện những vấn đề sức khỏe cần được quan tâm từ thực tiễn công tác.

Ngày 20/5/2026, cô bảo vệ thành công luận văn với 9,5 điểm, đạt xuất sắc. Với Tâm, kết quả ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực nghiên cứu trong thời gian học tập, mà còn là động lực để cô tiếp tục theo đuổi khoa học, tìm kiếm những giải pháp thiết thực phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội.

Trong thời gian học tập tại Bộ môn - Khoa Nội Dã chiến, Bệnh viện Quân y 103, Tâm cũng tích cực tham gia công tác chẩn đoán, điều trị người bệnh. Chính môi trường thực tiễn ấy giúp cô hiểu rằng, kiến thức y khoa chỉ thực sự có ý nghĩa khi được vận dụng để chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Tâm cho biết: "Mỗi người bệnh là một hoàn cảnh, một câu chuyện và một niềm tin họ gửi gắm vào người thầy thuốc. Bởi vậy, bên cạnh chuyên môn, tôi luôn tự nhắc mình phải giữ sự tận tâm, trách nhiệm và thái độ chân thành trong công việc".

Người cán bộ quân y phải có bản lĩnh chính trị vững vàng

3 năm dưới mái trường Học viện Quân y cũng là khoảng thời gian Tâm được rèn luyện toàn diện cả về chuyên môn và bản lĩnh của người quân nhân. Là một đảng viên, cô luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng; giữ gìn đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Những bài học ấy, theo Tâm, có giá trị không kém những kiến thức chuyên môn được tiếp nhận trên giảng đường.

Bởi người cán bộ quân y không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, tinh thần trách nhiệm cao và y đức trong sáng. "Được học tập, rèn luyện dưới mái trường Học viện Quân y là niềm vinh dự, tự hào của mỗi học viên" - Tâm chia sẻ.

Cô cho biết, càng đi qua những năm tháng học tập, cô càng hiểu rằng, nghề thầy thuốc là một hành trình không có điểm dừng. Những kiến thức đã học hôm nay sẽ phải tiếp tục được cập nhật, bổ sung bằng thực tiễn và sự học hỏi không ngừng.

Ban Giám đốc Học viện Quân y đã tạo điều kiện để Thượng úy Trần Thị Tâm có nhiều cơ hội được học tập, nghiên cứu, rèn luyện từng bước trưởng thành.

Tự hào bước vào hành trình phía trước

Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Tâm thay mặt các học viên bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y, lãnh đạo, chỉ huy Hệ Sau đại học cùng các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để học viên học tập, nghiên cứu và rèn luyện. Cô đặc biệt nhắc tới những người thầy, người cô đã tận tâm truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp nghề nghiệp.

Với Tâm, những bài giảng, giờ thực hành và những lần được thầy cô tận tình chỉ bảo không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn dạy cô hiểu sâu hơn về trách nhiệm, danh dự và lương tâm của người thầy thuốc.

Có lẽ vì thế, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, niềm vui trong cô không chỉ là hoàn thành chương trình đào tạo. Đó còn là niềm tự hào xen lẫn ý thức về trách nhiệm phía trước. Tấm bằng ghi nhận một chặng đường đã qua, nhưng đồng thời cũng gửi gắm vào người nhận nó những kỳ vọng mới.

Trên chặng đường mới, nữ bác sĩ trẻ xác định sẽ tiếp tục học tập, cập nhật những tiến bộ mới của Y - Dược học, nâng cao năng lực chuyên môn; đồng thời giữ gìn phẩm chất của người thầy thuốc - chiến sĩ, lấy y đức làm nền tảng, tận tâm với người bệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Rời Học viện Quân y, mỗi học viên sẽ trở về những đơn vị, những cương vị khác nhau. Với Thượng úy Trần Thị Tâm, hành trang mang theo không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp hay những thành tích đã đạt được, mà còn là tri thức, bản lĩnh, tình thầy trò, tình đồng chí và những bài học sâu sắc về nghề nghiệp.

Mái trường quân y cùng kết quả học tập nổi bật nhất rồi sẽ ở lại phía sau, nhưng những gì được vun đắp nơi đây sẽ tiếp tục đồng hành cùng nữ bác sĩ trẻ trong những năm tháng rất dài phía trước.