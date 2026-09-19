Quy định mới về điều kiện đầu tư, thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục

Từ 17/9/2026, mở trường phổ thông tư thục cần vốn tối thiểu 50 tỷ đồng (Ảnh minh họa - nguồn luatvietnam.vn)

Quy định toàn diện điều kiện đầu tư và hoạt động giáo dục

Ngày 17/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nghị định quy định các điều kiện, thủ tục liên quan đến thành lập hoặc cho phép thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục; đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục; thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định cấp phép hoạt động giáo dục; thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia, tách, giải thể và đổi tên nhà trường.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục mầm non như nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông gồm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học và các trường chuyên biệt; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng cùng một số cơ sở giáo dục khác theo quy định.

Trường mầm non phải bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực tài chính

Đối với trường mầm non, Nghị định đặt ra các yêu cầu về điều kiện thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục.

Một trong những điều kiện đáng chú ý là phải có cơ sở vật chất tối thiểu, đồ dùng, đồ chơi, học liệu và thiết bị dạy học đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, cơ sở phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đối với trường mầm non tư thục, Nghị định quy định mức đầu tư ít nhất 30 triệu đồng/trẻ, không bao gồm chi phí sử dụng đất. Tổng số vốn đầu tư được tính căn cứ vào thời điểm trường có quy mô dự kiến cao nhất và kế hoạch vốn phải phù hợp với quy mô dự kiến trong từng giai đoạn.

Trường hợp trường mầm non tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới mà thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất có sẵn để tổ chức hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư theo quy định.

Trường phổ thông phải đáp ứng yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất và đội ngũ

Đối với trường phổ thông, điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi trường đặt trụ sở.

Địa điểm dự kiến xây dựng trường phải phù hợp với quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng đất vào mục đích giáo dục, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu đối với từng cấp học.

Khi được cấp phép hoạt động giáo dục, trường phổ thông phải có cơ sở vật chất tối thiểu phù hợp với từng cấp học; có tài liệu giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và người lao động đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Đối với trường phổ thông tư thục, Nghị định quy định mức đầu tư ít nhất 50 triệu đồng/học sinh, không bao gồm chi phí sử dụng đất. Tổng số vốn đầu tư tính theo quy mô học sinh dự kiến cao nhất nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

Nếu trường tư thục không xây dựng cơ sở vật chất mới mà thuê lại hoặc sử dụng cơ sở vật chất có sẵn để hoạt động giáo dục, mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức đầu tư quy định.

Quy định cụ thể đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

Nghị định 360/2026/NĐ-CP cũng quy định điều kiện thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách và giải thể đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nhóm cơ sở này bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên theo quy định.

Việc thành lập các trung tâm phải được thực hiện theo điều kiện, trình tự và thẩm quyền được Nghị định quy định. Đối với trung tâm giáo dục công lập, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; với trung tâm giáo dục tư thục, tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ theo quy định và có thể nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Kiểm soát chặt việc đặt tên trường

Một nội dung khác được quy định tại Nghị định là điều kiện đổi tên nhà trường.

Tên mới phải bảo đảm sự trong sáng của ngôn ngữ, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục; không gây nhầm lẫn về loại hình, cấp học, vị trí pháp lý hoặc phạm vi hoạt động của nhà trường.

Đáng chú ý, Nghị định quy định không sử dụng trong tên trường các từ, cụm từ mang tính “quốc gia”, “quốc tế”, “Việt Nam”, tên các quốc gia khác hoặc những từ, cụm từ có ý nghĩa tương tự nếu việc sử dụng có thể gây hiểu nhầm về tư cách pháp lý, phạm vi hoạt động hoặc sự bảo trợ của Nhà nước.

Theo quy định được công bố, những trường đang sử dụng các tên gọi thuộc trường hợp gây hiểu nhầm có thời hạn để xử lý, đổi tên theo quy định mới.

Tăng yêu cầu về điều kiện để bảo đảm hoạt động giáo dục

Với việc quy định đồng thời các yêu cầu về địa điểm, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ, tài liệu giảng dạy và nguồn lực tài chính, Nghị định 360/2026/NĐ-CP tạo khung điều kiện cụ thể cho quá trình thành lập và tổ chức hoạt động của nhiều loại hình cơ sở giáo dục.

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