[Video] Sắp xếp lại cơ sở giáo dục giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên

Những năm qua, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học, giữa các cơ sở giáo dục đã gây ra những khó khăn, áp lực cho cả giáo viên và nhà trường. Tuy nhiên từ năm học này, việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục đã giải quyết được vấn đề trên, bởi từ nay, Ban giám hiệu có thể điều động, chia sẻ nguồn lực giáo viên chung giữa các điểm trường mới, học sinh sẽ được giáo viên chính ban giảng dạy, đặc biệt đối với các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật.

TRƯỜNG QUÂN