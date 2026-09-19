Trường THPT Phú Quốc (An Giang): Hướng tới đào tạo thế hệ học sinh toàn diện tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho đặc khu

Giữ vững chất lượng, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực

Trường Trung học phổ thông Phú Quốc đã hình thành từ trước năm 1975. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), chính quyền mới quản lý và tiếp tục duy trì, phát triển cơ sở giáo dục này.

Theo Quyết định số 189/QĐ ngày 9 tháng 4 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trường PTTH Phú Quốc được công nhận “đủ điều kiện là trường PTTH theo quy chế của Bộ Giáo dục” .

Tọa lạc tại trung tâm hành chính của đặc khu Phú Quốc, Trường THPT Phú Quốc có quá trình phát triển gắn với những bước chuyển của giáo dục trên đảo. Từ một cơ sở giáo dục ra đời trong điều kiện học sinh phải vào đất liền học tiếp sau THCS, nhà trường nay trở thành một trong những trường THPT có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong giáo dục đào tạo thế hệ trẻ địa phương.

Lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2025-2026, trường THPT Phú Quốc có 38 lớp với 1.621 học sinh, 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 70 giáo viên trực tiếp giảng dạy; 100% giáo viên đạt chuẩn, 20 người có trình độ thạc sĩ. Cơ sở vật chất gồm 40 phòng học, 12 phòng học thông minh, các phòng Tin học, phòng bộ môn, thư viện, hội trường và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ dạy học.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ; duy trì sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch phù hợp với học sinh, tăng cường giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm và giáo dục địa phương.

Nhà trường hướng tới đào tạo thế hệ học sinh toàn diện

Những đổi mới này được thể hiện qua kết quả năm học 2025-2026: 99,5% học sinh đạt mức Đạt trở lên về học tập; 99,45% đạt mức Đạt trở lên về rèn luyện, trong đó Khá và Tốt đạt 98,77%; tỷ lệ bỏ học chỉ 0,43%. Đặc biệt, học sinh lớp 12 đạt 100% tốt nghiệp THPT, duy trì thành tích trong 6 năm liên tục, từ 2021 đến 2026.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được chú trọng. Các đội tuyển học sinh giỏi và Giải toán trên máy tính Casio cấp tỉnh đạt 53 giải/83 học sinh dự thi, gồm 45 giải học sinh giỏi và 8 giải Casio, tiếp tục đưa trường vào nhóm 10 trường THPT có số học sinh đạt giải nhiều nhất toàn tỉnh.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường luôn đoàn kết, hỗ trợ ban lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ cơ sở Trường THPT Phú Quốc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiểu biểu 5 năm liền 2021-2025 là nền tảng và điểm tựa vững chắc cho xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng những yêu cầu mới của ngành giáo dục đào tạo và khu Phú Quốc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học

Trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực ngày càng thay đổi, Trường THPT Phú Quốc xác định công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới giáo dục. Hiện 100% giáo viên của trường sử dụng nền tảng số trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra và đánh giá; nhà trường xây dựng kho học liệu số dùng chung, khai thác tài nguyên mở, video bài giảng, phần mềm mô phỏng và các nền tảng dạy học trực tuyến. Trí tuệ nhân tạo cũng bước đầu được ứng dụng trong xây dựng học liệu, kiểm tra, đánh giá và đổi mới phương pháp dạy học.

Giáo dục hôm nay, nhân lực ngày mai

Cùng với đó, 100% học sinh được cấp tài khoản và học tập trên nền tảng Khan Academy Vietnam, góp phần hình thành thói quen tự học và mở rộng nguồn học liệu. Nhà trường đồng thời triển khai SMAS, học bạ điện tử, sổ điểm điện tử, ký số và văn phòng điện tử.

Định hướng này phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục của đặc khu Phú Quốc, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực được gắn với nhu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời rà soát trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất, đáp ứng quy hoạch mạng lưới giáo dục giai đoạn 2026-2030.

Giáo dục hôm nay, chuẩn bị nguồn nhân lực cho Phú Quốc ngày mai

Phú Quốc đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics, thương mại quốc tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế mới. Trong bối cảnh đó, giáo dục phổ thông không chỉ trang bị kiến thức mà còn phải giúp học sinh hình thành tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng, kỹ năng số, ngoại ngữ và ý thức nghề nghiệp.

Trường THPT Phú Quốc đang từng bước đáp ứng yêu cầu này thông qua giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, các câu lạc bộ tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm và tư vấn hướng nghiệp. Nhà trường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giúp học sinh nhận diện năng lực, sở thích và lựa chọn hướng đi phù hợp với khả năng học tập.

Gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi và đội thi KHKT cấp tỉnh năm học 2025-2026

Định hướng này càng có ý nghĩa khi Phú Quốc được xác định hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế, đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, ngoại ngữ, công nghệ và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, tỉnh An Giang đang triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động APEC 2027 tại Phú Quốc, với 17 lớp, dự kiến từ 1.600-2.300 học viên.

Trên nền tảng đó, Trường THPT Phú Quốc tiếp tục xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, chuẩn hóa; nâng chất lượng giáo dục thông qua STEM, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm; phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2027, mức độ 2 vào năm 2030 và trở thành trường THPT trọng điểm của đặc khu.

Đào tạo giáo dục học sinh có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến,

Đầu tư cho giáo dục hôm nay chính là chuẩn bị nguồn nhân lực cho Phú Quốc trong tương lai. Với sự đầu tư đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất, phương pháp quản trị và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, Trường THPT Phú Quốc hướng tới đào tạo thế hệ học sinh có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới./.

Ảnh: Trường THPT Phú Quốc cung cấp và phóng viên tác nghiệp.