Lâm Đồng tập huấn lực lượng nòng cốt đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 19/9, đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, lực lượng tham gia tập huấn là lực lượng nòng cốt để triển khai chiến dịch tại cơ sở. Vì vậy, các học viên cần nắm vững nội dung lý thuyết và thực hành, qua đó bảo đảm việc đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được thực hiện đúng yêu cầu.

Lực lượng CSGT đang thực hiện bài tập thực hành. Ảnh: Công an cung cấp.

434 học viên nòng cốt là cán bộ CSGT, Công an xã, phường, đặc khu, lực lượng an ninh cơ sở. Ngoài ra, còn có các lực lượng là Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp xã; giáo viên các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn học viên phương pháp tuyên truyền, xây dựng bài giảng phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; kỹ năng truyền đạt kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Nhiều tình huống giả định được đưa ra tại buổi tập huấn. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, học viên được hướng dẫn cách bố trí sân thực hành, tổ chức sa hình và các bài tập kỹ năng lái xe theo quy định, hướng dẫn mới của Bộ Công an. Bên cạnh đó là quy trình tổ chức một buổi đào tạo tại cơ sở, từ chuẩn bị nội dung, tổ chức lớp học, hướng dẫn thực hành đến đánh giá kết quả.

Việc tập huấn lực lượng nòng cốt được xem là bước chuẩn bị để chiến dịch được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần trang bị cho người dân kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông.