Hàng loạt ngành đại học sẽ được sắp xếp, đổi tên từ năm 2027

Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo; phát triển các ngành đào tạo của giáo dục đại học. Từ đó, xây dựng và thực hiện các quy định về chương trình đào tạo, tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng trong giáo dục đại học.

Hỗ trợ cơ sở đào tạo thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình khi xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học.

Mã ngành được thống nhất gồm 6 chữ số

Theo Thông tư 74, mã ngành đào tạo gồm 6 chữ số và là mã duy nhất trong Danh mục. Trong đó, hai chữ số đầu thể hiện mã lĩnh vực đào tạo (mã cấp II), hai chữ số tiếp theo thể hiện mã nhóm ngành đào tạo (mã cấp III) và hai chữ số cuối thể hiện mã ngành đào tạo trong nhóm ngành (mã cấp IV).

Việc thống nhất mã ngành trong toàn hệ thống nhằm đảm bảo khả năng phân loại, thống kê, đối sánh, cập nhật và quản lý dữ liệu về ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học.

Danh mục mới cũng quy định nguyên tắc phân loại, sắp xếp chương trình đào tạo vào ngành đào tạo dựa trên nội dung kiến thức cốt lõi, mục tiêu, đối tượng, phạm vi của chương trình, cũng như phương pháp, công cụ và kỹ thuật được đào tạo để áp dụng kiến thức vào thực tế.

Đối với các chương trình đào tạo liên ngành, xuyên ngành hoặc tích hợp, việc sắp xếp vào một ngành được thực hiện theo nguyên tắc dựa vào tỷ trọng lớn hơn về nội dung, khối lượng kiến thức cơ sở và cốt lõi, kỹ năng chuyên môn cốt lõi, mục tiêu hoặc định hướng nghề nghiệp, học tập của chương trình.

Đổi tên, chuyển vị trí, loại bỏ ngành trong Danh mục ngành

Một ngành trong Danh mục ngành được xem xét đổi tên hoặc chuyển vị trí khi tên mới hoặc vị trí mới đề xuất dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành (quy định tại Điều 5); hoặc khi tên gọi hoặc vị trí hiện tại không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng.

Ví dụ, ở nhóm Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, ở nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhiều ngành sư phạm tiếng dân tộc được quy về một ngành chung. Các ngành Sư phạm Tiếng Bana, Sư phạm Tiếng Jrai, Sư phạm Tiếng Khmer, Sư phạm Tiếng Chăm, Sư phạm Tiếng M’nông, Sư phạm Tiếng Xêđăng được sắp xếp vào ngành Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tương tự, các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật và Sư phạm Tiếng Hàn Quốc được sắp xếp vào ngành Sư phạm tiếng nước ngoài.

Trong nhóm Nhân văn, ngành Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H’Mông, Ngôn ngữ Jrai, Ngôn ngữ Chăm được sắp xếp vào Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha và Ngôn ngữ Italia được đưa vào ngành Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác.

Với nhóm Máy tính và Công nghệ thông tin, trước đây có ba mã ngành về Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin, giờ còn một mã là Khoa học máy tính.

Trong nhóm Kinh doanh và Quản lý, các ngành Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được sắp xếp vào Quản trị kinh doanh. Các ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn được sắp xếp vào Kinh doanh thương mại.

Trong lĩnh vực Toán và Thống kê, các ngành Toán giải tích, Đại số và lý thuyết số, Hình học và tôpô, Lý thuyết xác suất và thống kê toán học được sắp xếp vào Toán học.

Trong lĩnh vực Kỹ thuật, ngành Kỹ thuật dệt được đổi tên thành Kỹ thuật dệt, may; Bảo tồn thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững thành Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Theo Thông tư 74, việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo, được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất.

Một ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành đào tạo. Ngành được chuyển vị trí trong Danh mục ngành được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới; mã ngành cũ không bị xóa khỏi Danh mục ngành nhưng hết hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm mã ngành mới có hiệu lực.

Siết chặt điều kiện mở ngành mới và loại bỏ ngành không còn phù hợp

Một ngành đào tạo mới được xem xét bổ sung vào Danh mục khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Trong đó, ngành dự kiến phải có ít nhất 30% khối lượng kiến thức, kỹ năng chuyên môn cốt lõi khác với ngành đào tạo gần nhất trong Danh mục ngành.

Bên cạnh đó, việc bổ sung ngành phải có căn cứ về nhu cầu nguồn nhân lực, dựa trên chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng hoặc yêu cầu thống kê nhân lực của các bộ, ngành, địa phương; kết quả khảo sát, dự báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động.

Đối với yêu cầu về hội nhập quốc tế, ngành mới phải được đào tạo tại ít nhất 10 cơ sở giáo dục đại học có uy tín ở nước ngoài hoặc được liệt kê trong ít nhất 2 bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế phổ biến. Đối với những ngành phục vụ trực tiếp chiến lược phát triển quốc gia, đào tạo giáo viên, nghệ thuật, thể thao, pháp luật, sức khỏe, an ninh, quốc phòng hoặc ngành mới phát sinh từ nhu cầu thực tiễn trong nước, ngoài các điều kiện về nội dung và nhu cầu nhân lực còn phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực liên quan.

Việc xem xét bổ sung ngành mới được thực hiện trên cơ sở đề xuất của cơ sở đào tạo, kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn Danh mục ngành và yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục đại học.

Thông tư cũng quy định điều kiện đổi tên, chuyển vị trí hoặc loại bỏ ngành trong Danh mục. Một ngành được xem xét đổi tên hoặc chuyển vị trí khi có căn cứ khoa học, thực tiễn, phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp; đồng thời tên gọi hoặc vị trí hiện tại không còn phù hợp với thực tiễn phát triển, yêu cầu sử dụng nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương rà soát, thống kê và phân loại lại toàn bộ chương trình đào tạo hiện có theo danh mục mới. Các ngành tự chủ mở hoặc ngành đào tạo thí điểm trước đây chưa có trong danh mục cũ phải hoàn thành việc sắp xếp về ngành phù hợp trước ngày 01/01/2027.

Danh mục chương trình đào tạo sau khi chuyển đổi phải được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học. Bộ GD-ĐT sẽ định kỳ rà soát, cập nhật danh mục ngành tối thiểu 1 lần trong 4 năm.

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