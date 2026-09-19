Phụ cấp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể thay đổi thế nào?

Theo dự thảo, thay vì xác định phụ cấp dựa trên hạng I, II, III của trường như hiện nay, mức phụ cấp sẽ được xác định theo vị trí việc làm, chức vụ quản lý và loại hình cơ sở giáo dục. Bộ GD&ĐT cho rằng cách này phù hợp hơn với việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục và giúp giảm thủ tục hành chính liên quan đến việc phân loại, xếp hạng trường.

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Đối với các trường phổ thông, dự thảo đề xuất hiệu trưởng THPT hưởng hệ số phụ cấp 0,70, phó hiệu trưởng 0,55; hiệu trưởng THCS 0,55, phó hiệu trưởng 0,45. Hiệu trưởng trường tiểu học và mầm non cùng hưởng hệ số 0,50; phó hiệu trưởng tiểu học hưởng 0,40, còn phó hiệu trưởng mầm non 0,35.

Như vậy, điểm đáng chú ý là mức phụ cấp sẽ được áp dụng thống nhất cho cùng một chức vụ trong từng loại hình trường, thay vì phụ thuộc vào hạng trường. Đây cũng là thay đổi nhằm phù hợp với bối cảnh tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập hiện nay.

Không chỉ giáo dục phổ thông, dự thảo còn quy định mức phụ cấp riêng đối với cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Chẳng hạn, hiệu trưởng trường đại học được đề xuất hệ số 1,00, phó hiệu trưởng 0,80; trường đại học được công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm hoặc cơ sở đào tạo giáo viên được cộng thêm 0,1 vào mức phụ cấp của các chức danh tương ứng.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc xác định các chức danh, đơn vị tương đương, căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy định này nhằm tạo sự linh hoạt khi các cơ sở giáo dục có mô hình tổ chức mới.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra cơ chế bảo lưu phụ cấp trong quá trình điều động, biệt phái hoặc thay đổi vị trí việc làm.

Nếu mức phụ cấp mới thấp hơn do quyết định của cấp có thẩm quyền, người được điều động hoặc biệt phái được bảo lưu mức cũ đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc đến khi có quyết định bổ nhiệm mới, miễn nhiệm. Trường hợp thay đổi vị trí theo nguyện vọng cá nhân, mức phụ cấp cũ được bảo lưu tối đa 6 tháng.

Các mức trên hiện mới là đề xuất trong dự thảo, chưa phải quy định chính thức. Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.